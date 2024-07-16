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  4. Альтернатива Довбику? Атлетико может подписать чемпиона мира
Испания
16 июля 2024, 10:13 |
151
2

Альтернатива Довбику? Атлетико может подписать чемпиона мира

Хулиан Альварес готов покинуть «Манчестер Сити»

16 июля 2024, 10:13 |
151
2
Альтернатива Довбику? Атлетико может подписать чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Мадридский «Атлетико» может подписать аргентинского нападающего английского «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, сообщает журналист Сезар Луис Мело.

По информации источника, между клубами уже ведутся переговоры по трансферу 24-летнего футболиста.

Отмечается, что чемпион мира 2022 года готов покинуть «Манчестер Сити», потому что хочет играть более значительную роль.

В сезоне 2023/24 Хулиан Альварес провел 54 матча на клубном уровне, отметившись 19 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов заплатить за Артема Довбика 40 миллионов евро.

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Хулиан Альварес Атлетико Мадрид Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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vh
У них дуже слабкий склад, треба 4-5 футболіста, а не витрачати весь бюджет на Альвареса.
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Serhii P.
Може, звичайно, підписати, якщо вони готові заплатити 120 млн. + Альварес погодиться на цей перехід.
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