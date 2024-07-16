Альтернатива Довбику? Атлетико может подписать чемпиона мира

Мадридский «Атлетико» может подписать аргентинского нападающего английского «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, сообщает журналист Сезар Луис Мело.

По информации источника, между клубами уже ведутся переговоры по трансферу 24-летнего футболиста.

Отмечается, что чемпион мира 2022 года готов покинуть «Манчестер Сити», потому что хочет играть более значительную роль.

В сезоне 2023/24 Хулиан Альварес провел 54 матча на клубном уровне, отметившись 19 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов заплатить за Артема Довбика 40 миллионов евро.