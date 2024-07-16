Альтернатива Довбику? Атлетико может подписать чемпиона мира
Хулиан Альварес готов покинуть «Манчестер Сити»
Мадридский «Атлетико» может подписать аргентинского нападающего английского «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, сообщает журналист Сезар Луис Мело.
По информации источника, между клубами уже ведутся переговоры по трансферу 24-летнего футболиста.
Отмечается, что чемпион мира 2022 года готов покинуть «Манчестер Сити», потому что хочет играть более значительную роль.
В сезоне 2023/24 Хулиан Альварес провел 54 матча на клубном уровне, отметившись 19 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов заплатить за Артема Довбика 40 миллионов евро.
🚨[EXCLUSIVO] Atlético Madrid avanzó por Julián Álvarez. Ya hay negociaciones por el delantero de la selección argentina.— César Luis Merlo (@CLMerlo) July 15, 2024
*️⃣La 🕷️ está dispuesta a salir del Manchester City porque quiere mayor protagonismo. pic.twitter.com/d0e5EDppbg
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