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Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 11:19 | Обновлено 19 июля 2024, 11:38
751
7

Суд продлил пребывание Коломойского в СИЗО

Экс-собственник «Днепра» не выйдет на свободу раньше 2 сентября

19 июля 2024, 11:19 | Обновлено 19 июля 2024, 11:38
751
7
Суд продлил пребывание Коломойского в СИЗО
Twitter. Игорь Коломойский

Суд продлил бывшему владельцу «Днепра» и неофициальному собственнику СК «Днепр-1» Игорю Коломойскому срок содержания под стражей.

Бизнесмен не сможет выйти на свободу до 2 сентября 2024 года.

Решение о продлении пребывании Коломойского за решеткой приняла судья Шевченковского районного суда Киева Елена Чайка.

В результативной части решения, зачитанного судьей, среди прочего сказано, что бизнесмен может выйти на свободу, если за него будет «внесен залог в размере 650 тыс размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц». В случае внесения залога на Игоря Коломойского будет возложен ряд обязательств.

Ранее, напомним, сообщалось, что экс-владельцу «Днепра» объявлено подозрение в организации заказного убийства.

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Юрій Остроумов Источник: УНИАН
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Комментарии 7
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turist86
650 тисяч прожиткових мінімумів? Та звідки у бідного єврея такі гроші? 
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+1
Falko
Та Бєня сам не хоче нікуди йти. Ще найперший суд дозволив випустити під заставу. І кеш уже передбачливо лежав у кишені. Але він відмовився, йому там подобається, почувається на своєму місці.
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0
Remark
Авторам респект за фото)
Так і хочеться написати: Шо з обличчям?)
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0
Xvalenok03
И спросила муму у герасима - за что?
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-1
Выталкиватель парашутистов
Власть лихорадочно ищет пути спасения этого ушлепка. И гражданства якобы лишили, чтобы в США не отдавать по их запросу, и в Израиле у него не все в порядке, и тут судить нельзя (большие заслуги перед Украиной).... Хотя, многие бы в Украине хотели бы жить в Украине, как Коломойский балдеет в СИЗО ( за каждый день пребывания в VIP апартаментах он платит 18 тысяч наших денег). И каждый день у него десятки встреч с  теми, кто рулит сейчас Украиной.
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-2
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