Суд продлил пребывание Коломойского в СИЗО
Экс-собственник «Днепра» не выйдет на свободу раньше 2 сентября
Суд продлил бывшему владельцу «Днепра» и неофициальному собственнику СК «Днепр-1» Игорю Коломойскому срок содержания под стражей.
Бизнесмен не сможет выйти на свободу до 2 сентября 2024 года.
Решение о продлении пребывании Коломойского за решеткой приняла судья Шевченковского районного суда Киева Елена Чайка.
В результативной части решения, зачитанного судьей, среди прочего сказано, что бизнесмен может выйти на свободу, если за него будет «внесен залог в размере 650 тыс размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц». В случае внесения залога на Игоря Коломойского будет возложен ряд обязательств.
Ранее, напомним, сообщалось, что экс-владельцу «Днепра» объявлено подозрение в организации заказного убийства.
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