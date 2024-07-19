Суд продлил пребывание Коломойского в СИЗО

Суд продлил бывшему владельцу «Днепра» и неофициальному собственнику СК «Днепр-1» Игорю Коломойскому срок содержания под стражей.

Бизнесмен не сможет выйти на свободу до 2 сентября 2024 года.

Решение о продлении пребывании Коломойского за решеткой приняла судья Шевченковского районного суда Киева Елена Чайка.

В результативной части решения, зачитанного судьей, среди прочего сказано, что бизнесмен может выйти на свободу, если за него будет «внесен залог в размере 650 тыс размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц». В случае внесения залога на Игоря Коломойского будет возложен ряд обязательств.

Ранее, напомним, сообщалось, что экс-владельцу «Днепра» объявлено подозрение в организации заказного убийства.