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Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 10:58 | Обновлено 19 июля 2024, 11:03
242
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «Оболонь хочет усилиться 1-2 новичками»

Наставник киевлян рассказал о подготовке «пивоваров»

19 июля 2024, 10:58 | Обновлено 19 июля 2024, 11:03
242
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «Оболонь хочет усилиться 1-2 новичками»
ФК Оболонь Киев. Валерий Иващенко

19 июля футболисты «Оболони» проведут очередной контрольный матч – с второлиговой «Чайкой».

Наставник «пивоваров» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал о подготовке подопечных к новому сезону:

«Оболонь» уступила во всех трех сыгранных спаррингах. Но ничего страшного, сейчас результат – не главное. Важно достигать цели в официальных поединках. Тем более, что подопечным приходится играть под тяжестью больших нагрузок. Понимаю, что в таком же положении и наши визави, возможно, сказывается, что мы несколько позже начали подготовительный процесс. Надеюсь, что с каждым спаррингом будем добавлять, ведь апробацию проходят тактические схемы, также просматриваем игроков на разных позициях. Еще есть время для экспериментов.

Сейчас в моем распоряжении 21 полевой игрок и три вратаря. На несколько дней из-за повреждения выпал из тренировочного процесса Александр Чернов. Уже подписали квартет новичков: Дениса Теслюка из «Руха», Константина Бычека – из «Металлиста 1925», Василия Курко – из «Вереса», Вадима Витенчука («Минай»). Работа на трансферном рынке продолжается и планируем усилиться еще 1-2 исполнителями. Не исключено, что это будут арендованные игроки из более именитых клубов», – рассказал Иващенко.

Ранее мы сообщали, что «Оболонь» в родных стенах проиграла в спарринге команде «Кудровка-Нива».

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Валерий Иващенко Оболонь Киев учебно-тренировочные сборы инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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