Оболонь дома проиграла в спарринге команде Кудровка-Нива
Гости забили один мяч, на что пивовары не сумели ответить ничем
Київська Оболонь програла у домашньому спарингу команді Кудрівка-Нива Бузова з рахунком 0:1.
Товариський матч
16 липня. Буча. НТБ ФК Оболонь
11:00. Оболонь Київ – Кудрівка-Нива Бузова – 0:1
Гол: Мачелюк, 88
Оболонь (1-й тайм): Марченко, Грисьо, Карась, Дубко, Суханов, Груша, Мороз, Вітенчук, Бичек, Слободян (кап), Тарануха
Оболонь (2-й тайм): Рибка, Лук’янчук, Курко, Карась, Осман, Мединський, Приймак, Косовський, Черненко, Теслюк, Вишневський
Відео гола та огляд матчу
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