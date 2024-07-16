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Товарищеские матчи
Оболонь
16.07.2024 11:00 – FT 0 : 1
Кудровка-Нива
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Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 21:37 | Обновлено 16 июля 2024, 21:56
96
0

Оболонь дома проиграла в спарринге команде Кудровка-Нива

Гости забили один мяч, на что пивовары не сумели ответить ничем

16 июля 2024, 21:37 | Обновлено 16 июля 2024, 21:56
96
0
Оболонь дома проиграла в спарринге команде Кудровка-Нива
ФК Оболонь

Київська Оболонь програла у домашньому спарингу команді Кудрівка-Нива Бузова з рахунком 0:1.

Товариський матч

16 липня. Буча. НТБ ФК Оболонь

11:00. Оболонь Київ – Кудрівка-Нива Бузова – 0:1

Гол: Мачелюк, 88

Оболонь (1-й тайм): Марченко, Грисьо, Карась, Дубко, Суханов, Груша, Мороз, Вітенчук, Бичек, Слободян (кап), Тарануха

Оболонь (2-й тайм): Рибка, Лук’янчук, Курко, Карась, Осман, Мединський, Приймак, Косовський, Черненко, Теслюк, Вишневський

Відео гола та огляд матчу

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Николай Степанюк Источник: ФК Оболонь
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