Названы все конкуренты Довбика при возможном переходе в топ-клуб Ла Лиги

Спортивный директор мадридского «Атлетико» Андреа Берту занимается поиском нападающего, который может заменить Альваро Морату, решившего продолжить карьеру в «Милане».

В шорт-лист вероятных подписаний «матрасников» среди прочего входит и украинский нападающий Артем Довбик, который в минувшем сезоне в составе «Жироны» стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

В Испании уверены, что конкурентами Довбика являются минимум восемь (!) его коллег по амплуа. Это канадец Джонатан Дэвид из «Лилля», француз Виссам Бен Йеддер, игравший до последнего времени за «Монако», аргентинцы Хулиан Альварес из «Ман Сити» и Пауло Дибала из «Ромы», мексиканец Сантьяго Хименес из «Фейеноорда», швед Виктор Дьекереш из лиссабонского «Спортинга», норвежец Александер Серлот из «Вильярреала», а также серб Душан Влахович из «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что Довбик не помог «Жироне» обыграть клуб 5-го дивизиона Испании.