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Испания
19 июля 2024, 10:31 | Обновлено 19 июля 2024, 11:05
1085
1

Названы все конкуренты Довбика при возможном переходе в топ-клуб Ла Лиги

Украинца хочет у себя видеть мадридский «Атлетико»

19 июля 2024, 10:31 | Обновлено 19 июля 2024, 11:05
1085
1
Названы все конкуренты Довбика при возможном переходе в топ-клуб Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный директор мадридского «Атлетико» Андреа Берту занимается поиском нападающего, который может заменить Альваро Морату, решившего продолжить карьеру в «Милане».

В шорт-лист вероятных подписаний «матрасников» среди прочего входит и украинский нападающий Артем Довбик, который в минувшем сезоне в составе «Жироны» стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

В Испании уверены, что конкурентами Довбика являются минимум восемь (!) его коллег по амплуа. Это канадец Джонатан Дэвид из «Лилля», француз Виссам Бен Йеддер, игравший до последнего времени за «Монако», аргентинцы Хулиан Альварес из «Ман Сити» и Пауло Дибала из «Ромы», мексиканец Сантьяго Хименес из «Фейеноорда», швед Виктор Дьекереш из лиссабонского «Спортинга», норвежец Александер Серлот из «Вильярреала», а также серб Душан Влахович из «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что Довбик не помог «Жироне» обыграть клуб 5-го дивизиона Испании.

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Артем Довбик трансферы трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид Альваро Мората Душан Влахович Виссам Бен Йеддер Виктор Дьекереш Хулиан Альварес Сантьяго Хименес Джонатан Дэвид Пауло Дибала Александер Серлот
Юрій Остроумов Источник: AS
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Комментарии 1
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Dimaryz81
Что за рандомный набор? Дибала совсем другого амплуа игрок. Бен Йедеру уже 33? У Атлетико и свои поинтереснее есть. Альварес не продается - Сити уже не раз об этом заявлял. Дьокереш продается за цену больше 80 - точно не для Атлетико. Кто придумал этот список? Дэвид, Серлот, Довбик, Хименес, Влахович. Вот таким должен быть список.
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