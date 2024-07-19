Вест Хэм хочет вернуть в АПЛ из Саудовской Аравии топового хавбека

Лондонский клуб «Вест Хэм», команду которого возглавляет Хулен Лопетеги, хочет купить полузащитника сборной Франции Н’Голо Канте.

«Вест Хэм» за 33-летнего бывшего игрока лондонского «Челси», который в минувшем году защищал цвета клуба «Аль-Иттихад», готов заплатить 20 млн фунтов.

Сообщается, что стороны находятся в переговорном процессе. Самого Канте якобы устраивает его нынешний клуб, но в то же время он не против вернуться в Лондон.

Лопетеги, который тренирует «Вест Хэм», хотел бы поработать с Н’Голо Канте, которого хотел подписать еще во время своей работы в мадридском «Реале».

Ранее сообщалось, что легенда сборной Франции получил тюремный срок за невыплату алиментов.