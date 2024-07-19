Вест Хэм хочет вернуть в АПЛ из Саудовской Аравии топового хавбека
«Молотобойцам» интересен Н’Голо Канте
Лондонский клуб «Вест Хэм», команду которого возглавляет Хулен Лопетеги, хочет купить полузащитника сборной Франции Н’Голо Канте.
«Вест Хэм» за 33-летнего бывшего игрока лондонского «Челси», который в минувшем году защищал цвета клуба «Аль-Иттихад», готов заплатить 20 млн фунтов.
Сообщается, что стороны находятся в переговорном процессе. Самого Канте якобы устраивает его нынешний клуб, но в то же время он не против вернуться в Лондон.
Лопетеги, который тренирует «Вест Хэм», хотел бы поработать с Н’Голо Канте, которого хотел подписать еще во время своей работы в мадридском «Реале».
Ранее сообщалось, что легенда сборной Франции получил тюремный срок за невыплату алиментов.
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