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Англия
19 июля 2024, 09:47 | Обновлено 19 июля 2024, 10:42
412
0

Вест Хэм хочет вернуть в АПЛ из Саудовской Аравии топового хавбека

«Молотобойцам» интересен Н’Голо Канте

19 июля 2024, 09:47 | Обновлено 19 июля 2024, 10:42
412
0
Вест Хэм хочет вернуть в АПЛ из Саудовской Аравии топового хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

Лондонский клуб «Вест Хэм», команду которого возглавляет Хулен Лопетеги, хочет купить полузащитника сборной Франции Н’Голо Канте.

«Вест Хэм» за 33-летнего бывшего игрока лондонского «Челси», который в минувшем году защищал цвета клуба «Аль-Иттихад», готов заплатить 20 млн фунтов.

Сообщается, что стороны находятся в переговорном процессе. Самого Канте якобы устраивает его нынешний клуб, но в то же время он не против вернуться в Лондон.

Лопетеги, который тренирует «Вест Хэм», хотел бы поработать с Н’Голо Канте, которого хотел подписать еще во время своей работы в мадридском «Реале».

Ранее сообщалось, что легенда сборной Франции получил тюремный срок за невыплату алиментов.

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чемпионат Англии по футболу Н'Голо Канте Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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