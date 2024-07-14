Легенда сборной Франции получил тюремный срок за невыплату алиментов

Легендарный экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра был приговорен к одному году тюремного срока условно. 43-летний француз был признан виновным в невыплате алиментов на сумму в почти 1 миллион евро.

Сумма задолженности Эвра составляет 969 тысяч евро. Также экс-футболист должен оплатить 2000 тысячи евро судебных издержек и 4000 евро за моральный ущерб своей бывшей жене. Адвокаты Эвра собираются обжаловать это решение суда.

Кроме «Манчестер Юнайтед», Эвра также известен по выступлениям за «Монако», «Ювентус», «Марсель», «Ниццу» и «Вест Хэм». В период с 2004 по 2016 годы провел 81 матч за сборную Франции.