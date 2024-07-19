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Испания
19 июля 2024, 09:29 | Обновлено 19 июля 2024, 09:38
271
0

Каталонец Педри назвал главного претендента на трофей Golden Boy

Хавбек сборной Испании уверен в победе Ламина Ямала

19 июля 2024, 09:29 | Обновлено 19 июля 2024, 09:38
271
0
Каталонец Педри назвал главного претендента на трофей Golden Boy
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри высказал мнение о том, кто является основным претендентом на получение приза Golden Boy, который по итогам года вручается лучшему молодому футболисту в Европе.

«Ламин Ямал, 100%», – заявил Педри, который, напомним, в 2021 год выиграл данную награду.

Напомним, 17-летний Ямал на чемпионате Европы 2024 в Германии сыграл в семи матчах, забил 1 гол, сделал 4 ассиста и получил в итоге награду лучшему молодому игроку турнира.

Ранее сообщалось, что Ламин Ямал стал самым юным бомбардиром с рекордом Евро.

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Педри Ламин Ямал Golden Boy сборная Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Mundo Deportivo
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