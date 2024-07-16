Самым юным бомбардиром с рекордом Евро стал 16-летний Ямал

В матчах Euro-2024 принимало участие немало футболистов младше 23-х лет. Однако отметиться взятием ворот соперников удалось только 10 из них. В эту десятку самых молодых голеадоров чемпионата вошли 3 игрока из Англии, по 2 – из Германии и Испании, по 1 – из Нидерландов, Португалии и Турции.

Самим же юным бомбардиром с рекордом финальных турниров стал испанец Ламин Ямал. Гол в матче с Францией он забил за 3 дня до своего 17-летия, превзойдя достижение 20-летней давности швейцарца Йохана Фонлантена на 1 год 145 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры Euro-2024