Самым юным бомбардиром с рекордом Евро стал 16-летний Ямал
10 игроков моложе 23-х лет сумели поразить ворота соперников на Euro-2024
В матчах Euro-2024 принимало участие немало футболистов младше 23-х лет. Однако отметиться взятием ворот соперников удалось только 10 из них. В эту десятку самых молодых голеадоров чемпионата вошли 3 игрока из Англии, по 2 – из Германии и Испании, по 1 – из Нидерландов, Португалии и Турции.
Самим же юным бомбардиром с рекордом финальных турниров стал испанец Ламин Ямал. Гол в матче с Францией он забил за 3 дня до своего 17-летия, превзойдя достижение 20-летней давности швейцарца Йохана Фонлантена на 1 год 145 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры Euro-2024
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
16 лет 362 дня
|
Ламин ЯМАЛЬ
|
Испания
|
Франция
|
2:1
|
09.07.2024
|
19 лет 114 дней
|
АРДА Гюлер
|
Турция
|
Грузия
|
3:1
|
18.06.2024
|
20 лет 353 дня
|
Джуд БЕЛЛИНГЕМ
|
Англия
|
Сербия
|
1:0
|
16.06.2024
|
21 год 42 дня
|
Флориан ВИРЦ
|
Германия
|
Шотландия
|
5:1
|
14.06.2024
|
21 год 80 дней
|
Хави СИМОНС
|
Нидерланды
|
Англия
|
1:2
|
10.07.2024
|
21 год 109 дней
|
Джамал МУСИАЛА
|
Германия
|
Шотландия
|
5:1
|
14.06.2024
|
21 год 187 дней
|
ФРАНСИШКУ КОНСЕЙСАУ
|
Португалия
|
Чехия
|
3:1
|
18.06.2024
|
21 год 354 дня
|
Нико УИЛЬЯМС
|
Испания
|
Грузия
|
4:1
|
30.06.2024
|
22 года 69 дней
|
Коул ПАЛМЕР
|
Англия
|
Испания
|
1:2
|
14.07.2024
|
22 года 305 дней
|
Букайо САКА
|
Англия
|
Швейцария
|
1:1
|
06.07.2024
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