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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 14:14 | Обновлено 16 июля 2024, 14:23
364
0

Самым юным бомбардиром с рекордом Евро стал 16-летний Ямал

10 игроков моложе 23-х лет сумели поразить ворота соперников на Euro-2024

16 июля 2024, 14:14 | Обновлено 16 июля 2024, 14:23
364
0
Самым юным бомбардиром с рекордом Евро стал 16-летний Ямал
Getty Images/Global Images Ukraine

В матчах Euro-2024 принимало участие немало футболистов младше 23-х лет. Однако отметиться взятием ворот соперников удалось только 10 из них. В эту десятку самых молодых голеадоров чемпионата вошли 3 игрока из Англии, по 2 – из Германии и Испании, по 1 – из Нидерландов, Португалии и Турции.

Самим же юным бомбардиром с рекордом финальных турниров стал испанец Ламин Ямал. Гол в матче с Францией он забил за 3 дня до своего 17-летия, превзойдя достижение 20-летней давности швейцарца Йохана Фонлантена на 1 год 145 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры Euro-2024

Возраст

Игрок

Сборная

Соперник

Счет

Дата

16 лет 362 дня

Ламин ЯМАЛЬ

Испания

Франция

2:1

09.07.2024

19 лет 114 дней

АРДА Гюлер

Турция

Грузия

3:1

18.06.2024

20 лет 353 дня

Джуд БЕЛЛИНГЕМ

Англия

Сербия

1:0

16.06.2024

21 год 42 дня

Флориан ВИРЦ

Германия

Шотландия

5:1

14.06.2024

21 год 80 дней

Хави СИМОНС

Нидерланды

Англия

1:2

10.07.2024

21 год 109 дней

Джамал МУСИАЛА

Германия

Шотландия

5:1

14.06.2024

21 год 187 дней

ФРАНСИШКУ КОНСЕЙСАУ

Португалия

Чехия

3:1

18.06.2024

21 год 354 дня

Нико УИЛЬЯМС

Испания

Грузия

4:1

30.06.2024

22 года 69 дней

Коул ПАЛМЕР

Англия

Испания

1:2

14.07.2024

22 года 305 дней

Букайо САКА

Англия

Швейцария

1:1

06.07.2024

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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