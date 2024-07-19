Клуб УПЛ просматривает президента-бомбардира Нивы Винницы

Играющий президент винницкой «Нивы» Артур Загорулько пробует свои силы в неназванном клубе из Украинской Премьер-лиги.

По словам главного тренера команды из Винницы Юрия Ярошенко, президент-бомбардир хочет пойти на повышение.

«Он то играет за нас, то тренируется в какой-то команде Премьер-лиги. Бывает наездами. Видимо, будет пытаться играть в УПЛ», – заявил тренер.

«Нива» Винница, как известно, сезон-2023/2024 завершила во Второй лиге Украины на 8-м месте среди 14 участников.

Ранее Артур Загорулько, который является лучшим бомбардиром и лучшим игроком прошлого сезона Второй лиги, не исключил вариант продолжения карьеры в УПЛ.