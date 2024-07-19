Клуб УПЛ просматривает президента-бомбардира Нивы Винницы
Вторую лигу на УПЛ может сменить Артур Загорулько
Играющий президент винницкой «Нивы» Артур Загорулько пробует свои силы в неназванном клубе из Украинской Премьер-лиги.
По словам главного тренера команды из Винницы Юрия Ярошенко, президент-бомбардир хочет пойти на повышение.
«Он то играет за нас, то тренируется в какой-то команде Премьер-лиги. Бывает наездами. Видимо, будет пытаться играть в УПЛ», – заявил тренер.
«Нива» Винница, как известно, сезон-2023/2024 завершила во Второй лиге Украины на 8-м месте среди 14 участников.
Ранее Артур Загорулько, который является лучшим бомбардиром и лучшим игроком прошлого сезона Второй лиги, не исключил вариант продолжения карьеры в УПЛ.
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