Суперталант, подписанный МЮ, оценил свой переход из Лилля
Лени Йоро – о новом вызове в карьере
Центральный защитник Лени Йоро поделился мнением о переходе в английский «Манчестер Юнайтед» из французского «Лилля».
«Переход в клуб статуса и амбиций «Манчестер Юнайтед» на столь раннем этапе моей карьеры – невероятная честь. После моего первого разговора с клубом они составили четкий план того, как я могу развиваться в Манчестере в рамках этого захватывающего проекта, и проявили большую заботу обо мне и моей семье.
Я знаю историю молодых игроков «Манчестер Юнайтед» и чувствую, что это может стать идеальным местом для реализации моего потенциала и моих амбиций. Мне не терпится приступить к работе», – заявил Йоро.
Манкунианцы подписали с 18-летним Йоро соглашение по схеме «5+1». Сумма трансфера составила 62 млн евро.
В прошлом сезоне Лени Йоро провел за «Лилль» во всех турнирах 44 матча, забил 3 гола. На игрока ранее также претендовал мадридский «Реал», однако «красные дьяволы» предложили «Лиллю» больше денег.
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