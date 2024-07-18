ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Коваленко подписал форварда Интера
Себастьяно Эспозито отправился в очередную аренду
Клуб Виктора Коваленко, «Эмполи», официально сообщил о подписании форварда миланского «Интера» Себастьяно Эспозито. Речь идет о годичной аренде 22-летнего итальянца с правом выкупа за 5 миллионов евро.
Эспозито является воспитанником «Интера», однако в последние годы выступал на правах аренды за «СПАЛ», «Венецию», «Базель», «Андерлехт», «Бари» и «Сампдорию».
В прошлом сезоне на счету Эспозито 6 голов и 6 ассистов в 22 матчах Серии В за «Сампдорию».
Ранее «Эмполи» возглавил Роберто Д’Аверса, который заменил Давиде Николу.
📣 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐄𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐨✍️✅💙— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) July 17, 2024
Sebastiano Esposito è un nuovo calciatore azzurro: attaccante italiano classe 2002 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall'@Inter pic.twitter.com/zkXD66lTBs
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