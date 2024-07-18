ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Коваленко подписал форварда Интера

Клуб Виктора Коваленко, «Эмполи», официально сообщил о подписании форварда миланского «Интера» Себастьяно Эспозито. Речь идет о годичной аренде 22-летнего итальянца с правом выкупа за 5 миллионов евро.

Эспозито является воспитанником «Интера», однако в последние годы выступал на правах аренды за «СПАЛ», «Венецию», «Базель», «Андерлехт», «Бари» и «Сампдорию».

В прошлом сезоне на счету Эспозито 6 голов и 6 ассистов в 22 матчах Серии В за «Сампдорию».

Ранее «Эмполи» возглавил Роберто Д’Аверса, который заменил Давиде Николу.