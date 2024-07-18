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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Байер отдал 20 миллионов за французского вингера
Германия
18 июля 2024, 21:48 |
374
0

ОФИЦИАЛЬНО. Байер отдал 20 миллионов за французского вингера

Мартин Террье покинул «Ренн»

18 июля 2024, 21:48 |
374
0
ОФИЦИАЛЬНО. Байер отдал 20 миллионов за французского вингера
ФК Байер. Мартин Терье

«Байер» Леверкузен официально сообщил о подписании вингера «Ренна» Мартина Террье. Контракт с 27-летним французским вингером рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, чемпионы Германии отдали за игрока 20 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусов. В прошлом сезона на счету Террье 9 голов и 4 ассиста в 36 матчах за «Ренн» во всех турнирах.

За «Байер» Террье будет выступать под 11-м номером. Ранее сообщалось о том, что Террье станет пятым самым дорогим входящим трансфером в истории клуба.

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Байер Ренн трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: ФК Байер
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