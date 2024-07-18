ОФИЦИАЛЬНО. Байер отдал 20 миллионов за французского вингера
Мартин Террье покинул «Ренн»
«Байер» Леверкузен официально сообщил о подписании вингера «Ренна» Мартина Террье. Контракт с 27-летним французским вингером рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.
Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, чемпионы Германии отдали за игрока 20 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусов. В прошлом сезона на счету Террье 9 голов и 4 ассиста в 36 матчах за «Ренн» во всех турнирах.
За «Байер» Террье будет выступать под 11-м номером. Ранее сообщалось о том, что Террье станет пятым самым дорогим входящим трансфером в истории клуба.
Your new number 1️⃣1️⃣!🇫🇷🎯#Terrier2029 | #Bayer04 #Werkself @mterrier7 pic.twitter.com/b4UDDV3J92— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 18, 2024
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