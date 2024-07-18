Легендарный Оуэн назвал фаворитов сезона в АПЛ. Что у Челси с Мудриком?

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн поделился ожиданиями от нового чемпионата в Английской Премьер-лиге.

Ныне 44-летний экс-игрок уверен, что «Манчестер Сити» по итогам сезона-2024/2025 сможет в исторический пятый раз подряд стать чемпионом Англии.

Оуэн уверен, что его прежний клуб – «Ливерпуль» - под руководством нового главного тренера Арне Слота , а также «Арсенал» станут ближайшими конкурентами «Сити».

А вот еще один клуб в топ-4 АПЛ Майкл Оуэн так и не выбрал. Он уверен, что борьбу за эту позицию будут вести «Астон Вила» и «Тоттенхэм».

Гиганты Английской Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» и «Челси» - отсутствуют в прогнозах Оуэна. Бывший форвард считает, что обе команды улучшат свои результаты по сравнению с прошлым сезоном. Но не более того.

«Я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» с новым тренером вернутся на прежние высоты», - заявил Оуэн.

Напомним, АПЛ в сезоне-2023/2024 выиграл «Манчестер Сити», за ним финишировали «Арсенал» и «Ливерпуль». В топ-4 финишировала «Астон Вилла». А «Челси», цвета которого защишает украинец Михаил Мудрик, расположился на 6-й итоговой позиции.

Ранее Майкл Оуэн предсказал спад у «Ливерпуля» при новом тренере.