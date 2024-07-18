Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный Оуэн назвал фаворитов сезона в АПЛ. Что у Челси с Мудриком?
Англия
18 июля 2024, 19:07 | Обновлено 18 июля 2024, 19:15
716
0

Легендарный Оуэн назвал фаворитов сезона в АПЛ. Что у Челси с Мудриком?

Обладатель Золотого мяча 2001 дал прогноз на новую кампанию

18 июля 2024, 19:07 | Обновлено 18 июля 2024, 19:15
716
0
Легендарный Оуэн назвал фаворитов сезона в АПЛ. Что у Челси с Мудриком?
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Оуэн

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн поделился ожиданиями от нового чемпионата в Английской Премьер-лиге.

Ныне 44-летний экс-игрок уверен, что «Манчестер Сити» по итогам сезона-2024/2025 сможет в исторический пятый раз подряд стать чемпионом Англии.

Оуэн уверен, что его прежний клуб – «Ливерпуль» - под руководством нового главного тренера Арне Слота , а также «Арсенал» станут ближайшими конкурентами «Сити».

А вот еще один клуб в топ-4 АПЛ Майкл Оуэн так и не выбрал. Он уверен, что борьбу за эту позицию будут вести «Астон Вила» и «Тоттенхэм».

Гиганты Английской Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» и «Челси» - отсутствуют в прогнозах Оуэна. Бывший форвард считает, что обе команды улучшат свои результаты по сравнению с прошлым сезоном. Но не более того.

«Я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» с новым тренером вернутся на прежние высоты», - заявил Оуэн.

Напомним, АПЛ в сезоне-2023/2024 выиграл «Манчестер Сити», за ним финишировали «Арсенал» и «Ливерпуль». В топ-4 финишировала «Астон Вилла». А «Челси», цвета которого защишает украинец Михаил Мудрик, расположился на 6-й итоговой позиции.

Ранее Майкл Оуэн предсказал спад у «Ливерпуля» при новом тренере.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший звездный футболист Жироны перешел в Манчестер Сити
Звездный украинец сократил отпуск, чтобы впечатлить нового главного тренера
Будущая звезда Ман Сити установил в МЛС исторический возрастной рекорд
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль Арсенал Лондон Челси Майкл Оуэн
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер защитника Шахтера в клуб, где когда-то работал Ребров, провалился
Футбол | 18 июля 2024, 18:16 1
Трансфер защитника Шахтера в клуб, где когда-то работал Ребров, провалился
Трансфер защитника Шахтера в клуб, где когда-то работал Ребров, провалился

Марлон не смог пройти медицинский осмотр в «Аль-Айне»

Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Бокс | 18 июля 2024, 07:03 3
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар

Легендарный боксер отметил Оливера Макколла

Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Бокс | 18.07.2024, 08:15
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Атлетико выбрал Довбика. Клуб рассматривал два варианта топ-форвардов
Футбол | 17.07.2024, 20:28
Атлетико выбрал Довбика. Клуб рассматривал два варианта топ-форвардов
Атлетико выбрал Довбика. Клуб рассматривал два варианта топ-форвардов
Стародубцева уверенно пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Испании
Теннис | 18.07.2024, 13:39
Стародубцева уверенно пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Испании
Стародубцева уверенно пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
16.07.2024, 17:25 3
Футбол
Именитый Рой Джонс назвал лучшего боксера на данный момент
Именитый Рой Джонс назвал лучшего боксера на данный момент
17.07.2024, 06:55 5
Бокс
Реванш Усик – Фьюри может состояться раньше. Все зависит от большого босса
Реванш Усик – Фьюри может состояться раньше. Все зависит от большого босса
17.07.2024, 15:46
Бокс
10 самых богатых футболистов мира
10 самых богатых футболистов мира
18.07.2024, 13:31 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
16.07.2024, 19:48 15
Футбол
Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов
Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов
17.07.2024, 01:35 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
16.07.2024, 20:45 5
Футбол
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
17.07.2024, 13:55 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем