ФОТО. Андрей Шевченко присутствует на матче Украины U-19

Легендарный форвард, а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко присутствует на матче второго тура группового этапа чемпионата Европы U-19 между Украиной и Норвегией, который проходит в Белфасте (Северная Ирландия).

Отметим, что за сборную Украины U-19 выступает сын Андрей Шевченко, Кристиан. Матч против Норвегии он начал на скамейке запасных.