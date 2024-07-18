Молодежные турниры18 июля 2024, 18:49 |
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ФОТО. Андрей Шевченко присутствует на матче Украины U-19
Сын главы УАФ начал матч на скамейке запасных
18 июля 2024, 18:49 |
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Легендарный форвард, а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко присутствует на матче второго тура группового этапа чемпионата Европы U-19 между Украиной и Норвегией, который проходит в Белфасте (Северная Ирландия).
Отметим, что за сборную Украины U-19 выступает сын Андрей Шевченко, Кристиан. Матч против Норвегии он начал на скамейке запасных.
A legend in attendance 🙌🇺🇦#U19EURO pic.twitter.com/nQxHeWJkTF— UEFA U19 EURO (@UEFAUnder21) July 18, 2024
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