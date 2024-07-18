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  4. ФОТО. Андрей Шевченко присутствует на матче Украины U-19
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18 июля 2024, 18:49 |
293
0

ФОТО. Андрей Шевченко присутствует на матче Украины U-19

Сын главы УАФ начал матч на скамейке запасных

18 июля 2024, 18:49 |
293
0
ФОТО. Андрей Шевченко присутствует на матче Украины U-19
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный форвард, а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко присутствует на матче второго тура группового этапа чемпионата Европы U-19 между Украиной и Норвегией, который проходит в Белфасте (Северная Ирландия).

Отметим, что за сборную Украины U-19 выступает сын Андрей Шевченко, Кристиан. Матч против Норвегии он начал на скамейке запасных.

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Олег Дидух Источник: УЕФА
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