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Англия
18 июля 2024, 15:58 | Обновлено 18 июля 2024, 16:09
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0

Названы лучшие игроки топ-5 еврочемпионов. Трое – играли в финале Евро-2024

Признания удостоены Беллингем, Родри, Кейн, Хакан Чалханоглу и Мбаппе

18 июля 2024, 15:58 | Обновлено 18 июля 2024, 16:09
102
0
Названы лучшие игроки топ-5 еврочемпионов. Трое – играли в финале Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Авторитетный футбольный портал Sofascore, специализирующийся на статистической аналитике, подвел итоги сезона-2024/2025 в пяти ведущих европейских чемпионах – Испании, Англии, Германии, Италии и Франции.

В компании с легендарным экс-игроком сборной Бразилии Зико Sofascore назвал Игроков сезона.

С общим рейтингом 8,05 полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем завоевал награду в Ла Лиге, хавбек «Ман Сити» и сборной Испнаии Родри (8,01) получил награду в АПЛ, а англичанан Гарри Кейн (7,76) из «Баварии» был признан лучшим игроком Бундеслиги.

Лучшим игроком в Серии А стал полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу (7,68), который помог «Интеру» завоевать титул, а награду в чемпионате Франции получил нападающий Килиан Мбаппе (7,89), который этим летом уже сменил «ПСЖ» на мадридский «Реал».

Стоит отметить, что сразу три из пяти лауреатов играли в финале чемпионата Европы 2024, в котором Испания обыграла Англию со счетом 2:1.

Напомним, ранее Джуд Беллингем дал оценку поражению Англии в финале Евро-2024.

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Джуд Беллингем Родри Гарри Кейн Килиан Мбаппе Хакан Чалханоглу Ла Лига Серия A Бундеслига Лига 1 (Франция) Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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