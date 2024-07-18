В Металлисте 1925 озвучили позицию по замене Днепра-1 в УПЛ

Харьковский клуб «Металлист 1925» уведомил о том, что получил письма от УПЛ и ПФЛ Украины.

Сообщается, что в них идет речь о том, что футбольные функционеры пришли к согласию, что будет справедливо, если за право заменить команду «Днепр-1» в будущем сезоне УПЛ поборются такие клубы как «Металлист 1925», «Минай», а также «Левый Берег» и «Эпицентр».

Эти клубы должны были предоставить свои ответы, о желании и возможности побороться за право сыграть в Украинской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

Генеральный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин признался, что харьковский клуб предоставил положительный ответ.

«Если действительно место «Днепра-1» в УПЛ станет вакантным, то, по нашему мнению, будет справедливо, если именно эти четыре команды его разыграют. Однако у всех сторон, к сожалению, остается мало времени по всем составляющим: подготовке команд к этому турниру, его организации, старту нового сезона. Поэтому все заинтересованные стороны должны проявить свои лучшие качества и не затягивать с ответами, как мы уже, к сожалению, это наблюдаем. Чтобы все детали были как можно быстрее согласованы и команды могли сосредоточиться на спортивной составляющей, а не кабинетной. И на футбольном поле разыграть место в УПЛ», – рассказал Неделин.

Напомним, ранее стало известно, кому предлагали спасти «Днепр-1».