Мать Мбаппе: «Если бы не Реал, то Килиан никогда бы не ушел из Парижа»

Мать и по совместительству агент игрока мадридского «Реала» Килиана Мбаппе рассказала о конфликтных моментах с прошлым клубом игрока – «ПСЖ».

«То, что произошло с «ПСЖ», можно сравнить с расставанием. Когда мы расстаемся, думаем только о негативе, но наша роль – смотреть вперед и дать время Килиану вспоминать только положительные моменты последнего года в Париже. Сегодня Килиан в «Реале», и за это нужно благодарить не только Монако, но и «ПСЖ». «ПСЖ» поверил в него в 18 лет, заплатив такую сумму денег... Думаю, Килиан отплатил им сполна.

Что касаемо отказа уходить из « «ПСЖ» в 2022, то не стоит сожалеть. Когда ты родился в Париже и вырос в Бонди, это что-то значит играть на Парк де Пренс. Килиан никогда не лгал, всегда говорил президенту, что уйдет в «Реал». Когда это случается, это сложно, но без «Реала» Килиан никогда бы не ушел из Парижа. Это было нелегко, но я не жалею, нужно помнить хорошее. Это было очень, очень трудно для Килиана, но когда ты футболист и зарабатываешь такие деньги, ты не имеешь права на плохое настроение».

Раннее мы сообщали, что Мбаппе не сможет водить машину ближайшее время.