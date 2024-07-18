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Англия
18 июля 2024, 12:30 | Обновлено 18 июля 2024, 12:32
294
0

ФОТО. Арсенал показал выездной комплект формы на следующий сезон

В лондонском клубе отдали дань уважения африканским болельщикам

18 июля 2024, 12:30 | Обновлено 18 июля 2024, 12:32
294
0
ФОТО. Арсенал показал выездной комплект формы на следующий сезон
ФК Арсенал

«Арсенал» представил выездной комплект формы на сезон 2024/25 в сотрудничестве с adidas и британским брендом африканского наследия Labrum London.

«Мы отмечаем нашу связь с африканскими болельщиками, вдохновляясь традициями дизайна этого континента. Футболка выполнена в традиционных панафриканских цветах – черном, красном и зеленом – и украшена ярким белым зигзагообразным рисунком, разработанным основателем Labrum London Фодаем Думбуйей.

Эти цвета и культурные особенности объединяются, создавая роспись, отражающую нашу прошлую и настоящую связь с африканской диаспорой в Лондоне и за его пределами, защищая богатое культурное наследие внутри команды и среди наших болельщиков», – сказано в пресс-релизе.

Отметим, что цвета «Арсенала» защищает украинец Александр Зинченко.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» продал конкурента Зинченко в «Лацио».

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Арсенал Лондон игровая форма фото
Владимир Клепач Источник: ФК Арсенал Лондон
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