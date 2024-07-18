ФОТО. Арсенал показал выездной комплект формы на следующий сезон

«Арсенал» представил выездной комплект формы на сезон 2024/25 в сотрудничестве с adidas и британским брендом африканского наследия Labrum London.

«Мы отмечаем нашу связь с африканскими болельщиками, вдохновляясь традициями дизайна этого континента. Футболка выполнена в традиционных панафриканских цветах – черном, красном и зеленом – и украшена ярким белым зигзагообразным рисунком, разработанным основателем Labrum London Фодаем Думбуйей.

Эти цвета и культурные особенности объединяются, создавая роспись, отражающую нашу прошлую и настоящую связь с африканской диаспорой в Лондоне и за его пределами, защищая богатое культурное наследие внутри команды и среди наших болельщиков», – сказано в пресс-релизе.

Отметим, что цвета «Арсенала» защищает украинец Александр Зинченко.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» продал конкурента Зинченко в «Лацио».