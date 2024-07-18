Саудовская Аравия18 июля 2024, 05:41 | Обновлено 18 июля 2024, 05:53
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Хватило на полгода. Ракитич заявил о желании покинуть Саудовскую Аравию
Хорват хочет уйти из «Аль-Шабаба»
18 июля 2024, 05:41 | Обновлено 18 июля 2024, 05:53
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Бывший полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич намерен покинуть саудовский «Аль-Шабаб».
Сообщается, что 36-летний хорват Ракитич, который родился в Швейцарии, уведомил руководству клуба о решении срочно покинуть клуб. Якобы Иван принял решение вернуться в Европу, где среди прочего имеет предложение от хорватского клуба «Хайдук».
Как известно, Иван Ракитич игроком саудовского «Аль-Шабаба» стал в начале текущего года, покинув «Севилью».
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