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  4. Хватило на полгода. Ракитич заявил о желании покинуть Саудовскую Аравию
Саудовская Аравия
18 июля 2024, 05:41 | Обновлено 18 июля 2024, 05:53
552
0

Хватило на полгода. Ракитич заявил о желании покинуть Саудовскую Аравию

Хорват хочет уйти из «Аль-Шабаба»

18 июля 2024, 05:41 | Обновлено 18 июля 2024, 05:53
552
0
Хватило на полгода. Ракитич заявил о желании покинуть Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ракитич

Бывший полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич намерен покинуть саудовский «Аль-Шабаб».

Сообщается, что 36-летний хорват Ракитич, который родился в Швейцарии, уведомил руководству клуба о решении срочно покинуть клуб. Якобы Иван принял решение вернуться в Европу, где среди прочего имеет предложение от хорватского клуба «Хайдук».

Как известно, Иван Ракитич игроком саудовского «Аль-Шабаба» стал в начале текущего года, покинув «Севилью».

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Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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