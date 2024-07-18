Хватило на полгода. Ракитич заявил о желании покинуть Саудовскую Аравию

Бывший полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич намерен покинуть саудовский «Аль-Шабаб».

Сообщается, что 36-летний хорват Ракитич, который родился в Швейцарии, уведомил руководству клуба о решении срочно покинуть клуб. Якобы Иван принял решение вернуться в Европу, где среди прочего имеет предложение от хорватского клуба «Хайдук».

Как известно, Иван Ракитич игроком саудовского «Аль-Шабаба» стал в начале текущего года, покинув «Севилью».