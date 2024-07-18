Мать Мбаппе подтвердила вероятность суда с ПСЖ. Известна сумма тяжбы

Файза Ламари, которая является матерью и представительницей нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, призналась, что ее сын может подать в суд над «ПСЖ».

Родительница французского игрока сообщила, что случится это в том случае, если парижане не выплатят задолженность по зарплате, которая составляет 100 млн евро.

«Если у нас не будет выбора, то да, конечно будет суд. Теперь я очень надеюсь, что контракт, который мы подписали два года назад, будет соблюдаться. Давайте перестанем говорить, что Килиан сказал, что не сказал. На самом деле, никто не может сказать, что произошло, ни я, ни представители «ПСЖ», потому что в течение двух лет Килиан и президент всегда встречали наедине, за исключением одного раза. И все это не помешало Килиану играть с тех пор, как в феврале было сделано объявление об уходе», – заявила Ламари в комментарии.

До этого во Франции заявили о том, что «ПСЖ» не выплачивал Мбаппе заработную плату и различные бонусы, начиная с апреля 2024 года, когда стало окончательно понятно, что нападающий покинет ряды парижского клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе пропустит турне «Реала» по США.