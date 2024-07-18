Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мать Мбаппе подтвердила вероятность суда с ПСЖ. Известна сумма тяжбы
Испания
18 июля 2024, 05:21 | Обновлено 18 июля 2024, 05:38
886
0

Мать Мбаппе подтвердила вероятность суда с ПСЖ. Известна сумма тяжбы

Француз имеет претензии к парижскому клуб

18 июля 2024, 05:21 | Обновлено 18 июля 2024, 05:38
886
0
Мать Мбаппе подтвердила вероятность суда с ПСЖ. Известна сумма тяжбы
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Файза Ламари, которая является матерью и представительницей нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, призналась, что ее сын может подать в суд над «ПСЖ».

Родительница французского игрока сообщила, что случится это в том случае, если парижане не выплатят задолженность по зарплате, которая составляет 100 млн евро.

«Если у нас не будет выбора, то да, конечно будет суд. Теперь я очень надеюсь, что контракт, который мы подписали два года назад, будет соблюдаться. Давайте перестанем говорить, что Килиан сказал, что не сказал. На самом деле, никто не может сказать, что произошло, ни я, ни представители «ПСЖ», потому что в течение двух лет Килиан и президент всегда встречали наедине, за исключением одного раза. И все это не помешало Килиану играть с тех пор, как в феврале было сделано объявление об уходе», – заявила Ламари в комментарии.

До этого во Франции заявили о том, что «ПСЖ» не выплачивал Мбаппе заработную плату и различные бонусы, начиная с апреля 2024 года, когда стало окончательно понятно, что нападающий покинет ряды парижского клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе пропустит турне «Реала» по США.

По теме:
Реал признан самым дорогим брендом в мировом футболе. Кто остался позади?
Довбик хочет летом покинуть Жирону ради одного клуба. Что мешает?
Подписание Мбаппе обойдется Реалу в более чем 250 миллионов евро
Килиан Мбаппе ПСЖ чемпионат Франции по футболу суд судебный иск
Юрій Остроумов Источник: Le Parisien
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Футбол | 17 июля 2024, 17:32 28
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…

Евгению всегда что-то мешало

ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
Футбол | 17 июля 2024, 08:00 22
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо

Контракт с Александре Пейкришвили рассчитан на 5 лет

Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
Футбол | 17.07.2024, 13:55
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
Норвегия U-19 – Украина U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U19
Футбол | 18.07.2024, 07:04
Норвегия U-19 – Украина U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U19
Норвегия U-19 – Украина U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U19
Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
Футбол | 18.07.2024, 00:23
Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка
Букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка
16.07.2024, 04:49 6
Футбол
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
16.07.2024, 19:24 11
Футбол
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
16.07.2024, 04:34 1
Футбол
Усик назвал двух легендарных бойцов прошлого, с которыми хотел бы подраться
Усик назвал двух легендарных бойцов прошлого, с которыми хотел бы подраться
16.07.2024, 10:59
Бокс
Ронни О'Салливан начал Шанхай Мастерс с разгромной победы над китайцем
Ронни О'Салливан начал Шанхай Мастерс с разгромной победы над китайцем
17.07.2024, 06:35
Снукер
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
16.07.2024, 10:07 8
Футбол
Испания даже не в топ-5! Рейтинг самых титулованных сборных за всю историю
Испания даже не в топ-5! Рейтинг самых титулованных сборных за всю историю
16.07.2024, 01:12 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной
16.07.2024, 05:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем