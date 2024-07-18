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18 июля 2024, 00:50 | Обновлено 18 июля 2024, 00:57
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0

Сборная Украины U23 ведет подготовку к товарищескому матчу с Парагваем U23

Команду Руслана Ротаня ждет последний спарринг перед стартом ОИ-2024

18 июля 2024, 00:50 | Обновлено 18 июля 2024, 00:57
72
0
Сборная Украины U23 ведет подготовку к товарищескому матчу с Парагваем U23
УАФ

18 июля в 19:00 сборная Украины U-23, которая готовится к летним ОИ-2024, проведет спарринг с командой Парагвая U-23, которая также выступит на форуме во Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра украинской команды против олимпийской сборной Парагвая состоится в аквитанском городе Ажетмо на стадионе «Алан Лансамен».

14 июля сборная Украины U-23 сыграла вничью спарринг с командой Египта U-23 (1:1), гол у сине-желтых забил Максим Брагару на 11-й минуте.

ФОТО. Сборная Украины U23 ведет подготовку к товарищескому матчу с Парагваем U23

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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