18 июля в 19:00 сборная Украины U-23, которая готовится к летним ОИ-2024, проведет спарринг с командой Парагвая U-23, которая также выступит на форуме во Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра украинской команды против олимпийской сборной Парагвая состоится в аквитанском городе Ажетмо на стадионе «Алан Лансамен».

14 июля сборная Украины U-23 сыграла вничью спарринг с командой Египта U-23 (1:1), гол у сине-желтых забил Максим Брагару на 11-й минуте.

ФОТО. Сборная Украины U23 ведет подготовку к товарищескому матчу с Парагваем U23