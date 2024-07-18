Сборная Украины U23 ведет подготовку к товарищескому матчу с Парагваем U23
Команду Руслана Ротаня ждет последний спарринг перед стартом ОИ-2024
18 июля в 19:00 сборная Украины U-23, которая готовится к летним ОИ-2024, проведет спарринг с командой Парагвая U-23, которая также выступит на форуме во Франции.
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Игра украинской команды против олимпийской сборной Парагвая состоится в аквитанском городе Ажетмо на стадионе «Алан Лансамен».
14 июля сборная Украины U-23 сыграла вничью спарринг с командой Египта U-23 (1:1), гол у сине-желтых забил Максим Брагару на 11-й минуте.
ФОТО. Сборная Украины U23 ведет подготовку к товарищескому матчу с Парагваем U23
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