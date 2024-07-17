Полесье отыграло два мяча в домашнем спарринге с Эпицентром

Житомирское «Полесье» принимало дома команду «Эпицентр» в заключительном официальном спарринге во время летних сборов.

Житомирская команда большую часть игры проводила на половине поля соперников, создавала многочисленные моменты и применяла прессинг. Однако на 22-й минуте игрок «Эпицентра» Даниил Кравчук открыл счет, забив мяч в ворота «Полесья». На 35-й минуте «Эпицентр» удвоил свое преимущество благодаря голу Евгения Запорожца (2:0).

Во втором тайме тоже было много моментов. Эпицентр пытался пробивать по воротам, но на 69-й минуте Филипп Будковский забил первый гол «Полесья». Через 5 минут Александр Назаренко сравнял счет. В итоге игра завершилась с ничейным счётом (2:2).

Товарищеский матч. 17 июля, Житомир

Полесье Житомир – Эпицентр Каменец-Подольский – 2:2

Голы: Филипп Будковский, 69, Александр Назаренко, 74 – Даниил Кравчук, 22, Евгений Запорожец, 35