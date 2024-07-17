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Испания
17 июля 2024, 17:01 | Обновлено 17 июля 2024, 17:02
226
0

Подписание Мбаппе обойдется Реалу в более чем 250 миллионов евро

Контракт форварда рассчитан на пять лет

17 июля 2024, 17:01 | Обновлено 17 июля 2024, 17:02
226
0
Подписание Мбаппе обойдется Реалу в более чем 250 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Авторитетное испанские издание Marca раскрыло финансовые детали контракта Килиана Мбаппе, который вчера был представлен в качестве игрока «Реала».

Соглашение рассчитано на пять лет, зарплата 25-летнего форварда сборной Франции – 15 миллионов евро в год нетто (30 миллионов до вычета налогов). Также Мбаппе получит подписной бонус в размере 100 – 115 миллионов евро, который будет выплачиваться на протяжении всего сроки действия контракта.

Таким образом, подписание Мбаппе обойдется «Реалу» как минимум в 250 миллионов евро. В эту сумму не включены возможные бонусы за различные командные и индивидуальные достижения, такие как завоевание Золотого мяча.

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Олег Дидух Источник: Marca
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