Подписание Мбаппе обойдется Реалу в более чем 250 миллионов евро
Контракт форварда рассчитан на пять лет
Авторитетное испанские издание Marca раскрыло финансовые детали контракта Килиана Мбаппе, который вчера был представлен в качестве игрока «Реала».
Соглашение рассчитано на пять лет, зарплата 25-летнего форварда сборной Франции – 15 миллионов евро в год нетто (30 миллионов до вычета налогов). Также Мбаппе получит подписной бонус в размере 100 – 115 миллионов евро, который будет выплачиваться на протяжении всего сроки действия контракта.
Таким образом, подписание Мбаппе обойдется «Реалу» как минимум в 250 миллионов евро. В эту сумму не включены возможные бонусы за различные командные и индивидуальные достижения, такие как завоевание Золотого мяча.
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