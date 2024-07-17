Подписание Мбаппе обойдется Реалу в более чем 250 миллионов евро

Авторитетное испанские издание Marca раскрыло финансовые детали контракта Килиана Мбаппе, который вчера был представлен в качестве игрока «Реала».

Соглашение рассчитано на пять лет, зарплата 25-летнего форварда сборной Франции – 15 миллионов евро в год нетто (30 миллионов до вычета налогов). Также Мбаппе получит подписной бонус в размере 100 – 115 миллионов евро, который будет выплачиваться на протяжении всего сроки действия контракта.

Таким образом, подписание Мбаппе обойдется «Реалу» как минимум в 250 миллионов евро. В эту сумму не включены возможные бонусы за различные командные и индивидуальные достижения, такие как завоевание Золотого мяча.