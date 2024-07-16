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Испания
16 июля 2024, 14:38 | Обновлено 16 июля 2024, 14:40
409
1

ФОТО. Мбаппе представлен в качестве игрока Реала

Презентация состоялась на переполненной арене мадридского клуба – «Сантьяго Бернабеу»

16 июля 2024, 14:38 | Обновлено 16 июля 2024, 14:40
409
1
ФОТО. Мбаппе представлен в качестве игрока Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

16 июня в Мадриде на домашнем стадионе местного «Реала» – арене «Сантьяго Бернабеу» – состоялась презентация французского нападающего Килиана Мбаппе в качестве нового игрока «галактикос».

Мероприятие вызвало повышенный интерес со стороны болельщиков «Реала», которые заполнили трибуны практически до отказа.

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе на своей презентации в «Реале» рассказал о главной мечте и дал обещание.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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