Испания16 июля 2024, 14:38 | Обновлено 16 июля 2024, 14:40
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ФОТО. Мбаппе представлен в качестве игрока Реала
Презентация состоялась на переполненной арене мадридского клуба – «Сантьяго Бернабеу»
16 июля 2024, 14:38 | Обновлено 16 июля 2024, 14:40
409
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16 июня в Мадриде на домашнем стадионе местного «Реала» – арене «Сантьяго Бернабеу» – состоялась презентация французского нападающего Килиана Мбаппе в качестве нового игрока «галактикос».
Мероприятие вызвало повышенный интерес со стороны болельщиков «Реала», которые заполнили трибуны практически до отказа.
Напомним, ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе на своей презентации в «Реале» рассказал о главной мечте и дал обещание.
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