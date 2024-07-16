ФОТО. Мбаппе представлен в качестве игрока Реала

16 июня в Мадриде на домашнем стадионе местного «Реала» – арене «Сантьяго Бернабеу» – состоялась презентация французского нападающего Килиана Мбаппе в качестве нового игрока «галактикос».

Мероприятие вызвало повышенный интерес со стороны болельщиков «Реала», которые заполнили трибуны практически до отказа.

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе на своей презентации в «Реале» рассказал о главной мечте и дал обещание.