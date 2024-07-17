Англия17 июля 2024, 16:25 |
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Два клуба АПЛ нацелились на вингера Милана
Алексис Салемакерс может продолжить карьеру в Англии
17 июля 2024, 16:25 |
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Два клуба из АПЛ проявляют интерес к вингеру «Милана» Алексису Салемакерсу. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.
По его информации, речь идет о «Вест Хэме» и новичке АПЛ, «Лестере». «Милан» оценивает своего игрока в 12 – 15 миллионов евро.
Сезон 2023/2024 Салемакерс провел в аренде «Болонье», которая решила не выкупать игрока. На счету 25-летнего бельгийца 4 гола и 3 ассиста в 30 матчах Серии А прошлого сезона.
Ранее сообщалось о том, что «Милан» в шаге от подписания Альваро Мораты.
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