Два клуба АПЛ нацелились на вингера Милана

Два клуба из АПЛ проявляют интерес к вингеру «Милана» Алексису Салемакерсу. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

По его информации, речь идет о «Вест Хэме» и новичке АПЛ, «Лестере». «Милан» оценивает своего игрока в 12 – 15 миллионов евро.

Сезон 2023/2024 Салемакерс провел в аренде «Болонье», которая решила не выкупать игрока. На счету 25-летнего бельгийца 4 гола и 3 ассиста в 30 матчах Серии А прошлого сезона.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» в шаге от подписания Альваро Мораты.