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  4. Цыганык объяснил, почему Ямал – лучший молодой игрок, которого он видел
Чемпионат Европы
17 июля 2024, 16:18 |
664
0

Цыганык объяснил, почему Ямал – лучший молодой игрок, которого он видел

Специалист уверен, что в таком возрасте никто не играл так сознательно

17 июля 2024, 16:18 |
664
0
Цыганык объяснил, почему Ямал – лучший молодой игрок, которого он видел
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Журналист Игорь Цыганык поделился впечатлениями от игры испанского вингера Ламина Ямала, который стал одним из лучших исполнителей на Евро-2024.

«Я бы все-таки проверил паспорт Ямала. Это не то, что он не выглядит как 17-летний, он может и выглядит. Я не помню ни одного футболиста, который бы в таком юном возрасте демонстрировал такой уровень игры сознательный. Как Беллингем, ему тоже немного лет, но он уже лидер команды.

Но чтобы так рано... Он настолько интеллектуальный уровень игры показывает, он настолько правильно все делает. Это что-то уникальное, что-то невероятное. Даже Месси, когда он появлялся, он брал мяч, всех обыгрывал, но было заметно, что это юношеское что-то.

У Ямала лишних движений нет. Он все делает правильно, очень по-взрослому. Такого футболиста, чтобы в таком юном возрасте так играл, за все время я не помню», – сказал Цыганык.

Отметим, что Ямал стал самым молодым автором гола на Евро, лучшим ассистентом чемпионата, попал в символическую сборную, а также стал автором лучшего гола.

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Игорь Цыганык Ламин Ямал сборная Испании по футболу Евро-2024
Владимир Клепач Источник: YouTube
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