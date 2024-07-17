ITF17 июля 2024, 15:29 |
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Малага примет финалы Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса в 2024 году
Женские соревнования должны были пройти в Севилье
17 июля 2024, 15:29 |
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Финал Кубка Билли Джин Кинг в этом году будет перенесен из Севильи в Малагу и пройдет вместе с Финалом Кубка Дэвиса в ноябре.
Даты и расписание матчей Финала Кубка Билли Джин Кинг останутся неизменными, соревнования состоятся с 13 по 20 ноября. Расписание и даты проведения Финала Кубка Дэвиса также останутся неизменными – с 19 по 24 ноября.
Отметим, что сборная Украины не смогла пробиться в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг, обидно проиграв команде Румынии.
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