Малага примет финалы Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса в 2024 году

Финал Кубка Билли Джин Кинг в этом году будет перенесен из Севильи в Малагу и пройдет вместе с Финалом Кубка Дэвиса в ноябре.

Даты и расписание матчей Финала Кубка Билли Джин Кинг останутся неизменными, соревнования состоятся с 13 по 20 ноября. Расписание и даты проведения Финала Кубка Дэвиса также останутся неизменными – с 19 по 24 ноября.

Отметим, что сборная Украины не смогла пробиться в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг, обидно проиграв команде Румынии.