Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Реала: «Нам очень повезло, что у нас есть Мбаппе»
Испания
17 июля 2024, 15:27 |
147
0

Легенда Реала: «Нам очень повезло, что у нас есть Мбаппе»

Рауль Гонсалес – о подписании звездного форварда

17 июля 2024, 15:27 |
147
0
Легенда Реала: «Нам очень повезло, что у нас есть Мбаппе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Легендарный экс-форвард «Реала» Рауль Гонсалес, который сейчас возглавляет «Кастилью», прокомментировал подписание мадридским клубом Килиана Мбаппе:

«Это очень особенный день. Завоевание 15-го трофея в Лиге чемпионов все еще празднуется, и сейчас мы представляем Мбаппе. «Реал» Мадрид продолжает свою историю, потому что он не может остановиться, это то, что есть у этого клуба.

Стадион был слишком мал, чтобы принять его. Мы почувствовали особую энергетику и эмоции мадридского болельщика, когда увидели Килиана таким счастливым и приподнятым. Он очень хорошо адаптируется, он опытный игрок и уже владеет языком. Если мадридская раздевалка имеет какую-то особенность, то это то, что она очень хорошо интегрирует игроков.

Нам очень повезло, что он у нас есть, и мы видим его таким счастливым. Сейчас ему нужно отдохнуть, и мы с нетерпением ждем его игру. У нас было много мечтаний о том, что он будет играть. Мадрид передает много ценностей, и Мбаппе будет отличным примером, как и остальные игроки первой команды».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала продлил контракт с клубом
Источник: Беллингем пропустит 2-3 месяца из-за операции
Отказал Реалу ради АПЛ. Француз завершает свой переход в Манчестер Юнайтед
Рауль Гонсалес Килиан Мбаппе Реал Мадрид
Олег Дидух Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Партизана: «Киевское и московское Динамо на одном уровне»
Футбол | 17 июля 2024, 14:40 5
Тренер Партизана: «Киевское и московское Динамо на одном уровне»
Тренер Партизана: «Киевское и московское Динамо на одном уровне»

«Динамо» сыграет с сербским клубом во 2-м раунде квалификации ЛЧ

ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
Бокс | 16 июля 2024, 19:40 3
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок

Бой-реванш Александр проведет 21 декабря 2024 года

У Днепра-1 не осталось ничего. Даже клубной базы
Футбол | 17.07.2024, 14:12
У Днепра-1 не осталось ничего. Даже клубной базы
У Днепра-1 не осталось ничего. Даже клубной базы
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
Футбол | 17.07.2024, 08:00
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
Футбол | 16.07.2024, 19:48
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
16.07.2024, 07:50 29
Футбол
Гонка на Итоговый турнир WTA 2024. Известна первая участница, где украинки?
Гонка на Итоговый турнир WTA 2024. Известна первая участница, где украинки?
16.07.2024, 05:10
Теннис
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
16.07.2024, 04:34
Футбол
Усик назвал двух легендарных бойцов прошлого, с которыми хотел бы подраться
Усик назвал двух легендарных бойцов прошлого, с которыми хотел бы подраться
16.07.2024, 10:59
Бокс
Букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка
Букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка
16.07.2024, 04:49 5
Футбол
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
16.07.2024, 19:24 11
Футбол
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
17.07.2024, 07:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем