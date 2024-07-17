Легенда Реала: «Нам очень повезло, что у нас есть Мбаппе»

Легендарный экс-форвард «Реала» Рауль Гонсалес, который сейчас возглавляет «Кастилью», прокомментировал подписание мадридским клубом Килиана Мбаппе:

«Это очень особенный день. Завоевание 15-го трофея в Лиге чемпионов все еще празднуется, и сейчас мы представляем Мбаппе. «Реал» Мадрид продолжает свою историю, потому что он не может остановиться, это то, что есть у этого клуба.

Стадион был слишком мал, чтобы принять его. Мы почувствовали особую энергетику и эмоции мадридского болельщика, когда увидели Килиана таким счастливым и приподнятым. Он очень хорошо адаптируется, он опытный игрок и уже владеет языком. Если мадридская раздевалка имеет какую-то особенность, то это то, что она очень хорошо интегрирует игроков.

Нам очень повезло, что он у нас есть, и мы видим его таким счастливым. Сейчас ему нужно отдохнуть, и мы с нетерпением ждем его игру. У нас было много мечтаний о том, что он будет играть. Мадрид передает много ценностей, и Мбаппе будет отличным примером, как и остальные игроки первой команды».