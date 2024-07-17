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  4. ФОТО. Невеста Роналду показала, как выглядит в бикини на отдыхе
Португалия
17 июля 2024, 11:25 | Обновлено 17 июля 2024, 11:28
2510
0

ФОТО. Невеста Роналду показала, как выглядит в бикини на отдыхе

Избранница нападающего наслаждается отдыхом

17 июля 2024, 11:25 | Обновлено 17 июля 2024, 11:28
2510
0
ФОТО. Невеста Роналду показала, как выглядит в бикини на отдыхе
Instagram. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

30-летняя возлюбленная португальского нападающего Криштиану Роналду Джорджина Родригес в инстаграм поделилась фото в бикини с отдыха, который она со всем семейством проводит в Саудовской Аравии.

Экс-модель показала себя в ярком купальнике розового цвета с вязаным орнаментом, а также надела бредовую кепку.

Напомним, ранее легендарный экс-полузащитник сборной Португалии Фигу высказался об игровом времени Роналду на чемпионате Европы 2024.

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Джорджина Родригес Криштиану Роналду
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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