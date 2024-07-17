ФОТО. Невеста Роналду показала, как выглядит в бикини на отдыхе

30-летняя возлюбленная португальского нападающего Криштиану Роналду Джорджина Родригес в инстаграм поделилась фото в бикини с отдыха, который она со всем семейством проводит в Саудовской Аравии.

Экс-модель показала себя в ярком купальнике розового цвета с вязаным орнаментом, а также надела бредовую кепку.

Напомним, ранее легендарный экс-полузащитник сборной Португалии Фигу высказался об игровом времени Роналду на чемпионате Европы 2024.