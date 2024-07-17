Португалия17 июля 2024, 11:25 | Обновлено 17 июля 2024, 11:28
2510
0
ФОТО. Невеста Роналду показала, как выглядит в бикини на отдыхе
Избранница нападающего наслаждается отдыхом
17 июля 2024, 11:25 | Обновлено 17 июля 2024, 11:28
2510
0
30-летняя возлюбленная португальского нападающего Криштиану Роналду Джорджина Родригес в инстаграм поделилась фото в бикини с отдыха, который она со всем семейством проводит в Саудовской Аравии.
Экс-модель показала себя в ярком купальнике розового цвета с вязаным орнаментом, а также надела бредовую кепку.
Напомним, ранее легендарный экс-полузащитник сборной Португалии Фигу высказался об игровом времени Роналду на чемпионате Европы 2024.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июля 2024, 19:48 13
Лига решила обратиться в УАФ
Футбол | 17 июля 2024, 05:42 6
На занятие женской команды горняков прилетел аист
Футбол | 17.07.2024, 10:38
Бокс | 16.07.2024, 19:40
Футбол | 16.07.2024, 13:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.07.2024, 08:09 6
Бокс
16.07.2024, 08:10 1
16.07.2024, 07:50 28
16.07.2024, 07:05 14
15.07.2024, 12:55
Футбол
16.07.2024, 04:49 4