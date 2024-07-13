Легендарный Фигу высказался об игровом времени Роналду на Евро-2024

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу поделился мнением о количестве игрового времени, которое получал на чемпионате Европы 2024 форвард Криштиану Роналду.

Как известно, 39-летний нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» все поединки своей команды начинал в стартовом составе и играл в них без замен.

«У каждого, конечно, есть свое мнение. Мы все тренеры в таких ситуациях. Отвечать на вопросы – «почему?», «почему нет?» – должны те, кто несет ответственность.

Конечно, у меня есть свое мнение на этот счет, но сейчас нет смысла им делиться. Все уже произошло, и говорить гораздо проще. Но в любом случае, учитывая все, что произошло, логично, что все можно было сделать по-другому», – признался Фигу.

Напомним, Роналду в пяти матчах на Евро-2024 голами не отметился, а сделал один ассист.

Ранее топовый экс-форвард сборной Англии назвал все недостатки нынешнего Криштиану Роналду.