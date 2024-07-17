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Испания
17 июля 2024, 09:22 | Обновлено 17 июля 2024, 09:33
615
0

Не смогли и легенды. Оярсабаль в финале Евро оформил уникальное достижение

Испанский нападающий добился ранее невиданного

17 июля 2024, 09:22 | Обновлено 17 июля 2024, 09:33
615
0
Не смогли и легенды. Оярсабаль в финале Евро оформил уникальное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль

Нападающий сборной Испании и клуба «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль, который стал автором победного гола в финале чемпионата Европы 2024 с командой Англии (2:1), установил уникальное достижение.

В своей карьере 27-летний уроженец Эйбара принял участие в четырех финалах – Олимпийских игр, Кубка Испании, Лиги наций УЕФА и чемпионата Европы. И в каждом финальном поединке Микель становился автором гола.

В финале Кубка Испании сезона-2019/2020 Оярсабаль поразил ворота «Атлетика» Бильбао (1:0) и помог «Реалу Сосьедад» завоевать третий в истории клуба кубковый трофей. В финале Олимпийских игр 2020, которые в 2021 году проходили в Токио, Микель забил гол в ворота команды Бразилии (1:2), но этим не помог своей сборной выиграть. В финале Лиги наций УЕФА 2020/2021 Оярсабаль огорчил сборную Франции (1:2), которая все же смогла выиграть трофей.

Ранее сообщалось, что Микель Оярсабаль стал четвертым «джокером», который принес победу в финале Евро.

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Микель Оярсабаль Евро-2024 сборная Испании по футболу Испания - Англия
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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