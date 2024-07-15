Оярсабаль стал четвертым «джокером», который принес победу в финале Евро
Ранее победную точку в финале ставили Бирхофф, Трезеге и Эдер
Четвертый раз в истории два мяча в финале чемпионата Европы забили игроки, вышедшие на замену. При этом впервые отличились «джокеры» не одной, а обеих команд. Англичанин Коул Палмер поразил ворота «Фурии Роха» через три минуты после появления на поле, уступив по быстроте только испанцу Хуану Мате.
Ну а Микель Оярсабаль стал четвертым «резервистом» после немца Оливера Бирхоффа, француза Давида Трезеге и португальца Эдер, чей гол поставил победную точку в финальной игре.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Голы «джокеров» в финалах чемпионатов Европы
|
Дата
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Вышел
|
Забил
|
Счет
|
30.06.1996
|
Оливер БИРХОФФ
|
Германия
|
Чехия
|
69’
|
73’ (1:1)
|
2:1
|
|
Оливер БИРХОФФ
|
|
|
69’
|
95’ (2:1)
|
|
02.07.2000
|
Сильвен ВИЛЬТОР
|
Франция
|
Италия
|
58’
|
90’ (1:1)
|
2:1
|
|
Давид ТРЕЗЕГЕ
|
|
|
76’
|
103’ (2:1)
|
|
01.07.2012
|
Фернандо ТОРРЕС
|
Испания
|
Италия
|
75’
|
84’ (3:0)
|
4:0
|
|
Хуан МАТА
|
|
|
87’
|
88’ (4:0)
|
|
10.07.2016
|
ЭДЕР
|
Португалия
|
Франция
|
79’
|
109’ (1:0)
|
1:0
|
14.07.2024
|
Коул ПАЛМЕР
|
Англия
|
Испания
|
70’
|
73’ (1:1)
|
1:2
|
|
Микель ОЯРСАБАЛЬ
|
Испания
|
Англия
|
68’
|
86’ (2:1)
|
2:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь отказался переходить в «Аль-Наср»
Разрешено иметь всего 18 футболистов