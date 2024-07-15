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Чемпионат Европы
15 июля 2024, 21:19 | Обновлено 15 июля 2024, 21:25
175
0

Оярсабаль стал четвертым «джокером», который принес победу в финале Евро

Ранее победную точку в финале ставили Бирхофф, Трезеге и Эдер

15 июля 2024, 21:19 | Обновлено 15 июля 2024, 21:25
175
0
Оярсабаль стал четвертым «джокером», который принес победу в финале Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Четвертый раз в истории два мяча в финале чемпионата Европы забили игроки, вышедшие на замену. При этом впервые отличились «джокеры» не одной, а обеих команд. Англичанин Коул Палмер поразил ворота «Фурии Роха» через три минуты после появления на поле, уступив по быстроте только испанцу Хуану Мате.

Ну а Микель Оярсабаль стал четвертым «резервистом» после немца Оливера Бирхоффа, француза Давида Трезеге и португальца Эдер, чей гол поставил победную точку в финальной игре.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Голы «джокеров» в финалах чемпионатов Европы

Дата

Игрок

Сборная

Соперник

Вышел

Забил

Счет

30.06.1996

Оливер БИРХОФФ

Германия

Чехия

69’

73’ (1:1)

2:1

Оливер БИРХОФФ

69’

95’ (2:1)

02.07.2000

Сильвен ВИЛЬТОР

Франция

Италия

58’

90’ (1:1)

2:1

Давид ТРЕЗЕГЕ

76’

103’ (2:1)

01.07.2012

Фернандо ТОРРЕС

Испания

Италия

75’

84’ (3:0)

4:0

Хуан МАТА

87’

88’ (4:0)

10.07.2016

ЭДЕР

Португалия

Франция

79’

109’ (1:0)

1:0

14.07.2024

Коул ПАЛМЕР

Англия

Испания

70’

73’ (1:1)

1:2

Микель ОЯРСАБАЛЬ

Испания

Англия

68’

86’ (2:1)

2:1

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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