Оярсабаль стал четвертым «джокером», который принес победу в финале Евро

Четвертый раз в истории два мяча в финале чемпионата Европы забили игроки, вышедшие на замену. При этом впервые отличились «джокеры» не одной, а обеих команд. Англичанин Коул Палмер поразил ворота «Фурии Роха» через три минуты после появления на поле, уступив по быстроте только испанцу Хуану Мате.

Ну а Микель Оярсабаль стал четвертым «резервистом» после немца Оливера Бирхоффа, француза Давида Трезеге и португальца Эдер, чей гол поставил победную точку в финальной игре.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Голы «джокеров» в финалах чемпионатов Европы