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  4. Эдуардо Герреро присоединится к Заре на сборах в Словении
Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 04:45 | Обновлено 17 июля 2024, 05:38
60
0

Эдуардо Герреро присоединится к Заре на сборах в Словении

Панамский форвард выступал на Копа Америка 2024

17 июля 2024, 04:45 | Обновлено 17 июля 2024, 05:38
60
0
Эдуардо Герреро присоединится к Заре на сборах в Словении
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Нападающий «Зари» Эдуардо Герреро в ближайшее время прибудет в Европу, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Панамский форвард «Зари» завершает свой недельный отпуск, который клуб предоставил ему после выступления на Копа Америка 2024. Он должен присоединиться к луганской команде на сборах в Словении.

Вскоре в «Зари» приедет и центрбек Кристофер Нваезе. Нигерийца подписали еще в феврале 2024 года, но вывезти его с африканского континента никак не удавалось из-за консульской бюрократии.

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Заря Луганск Эдуардо Герреро Копа Америка сборная Панамы по футболу Кристофер Нваезе учебно-тренировочные сборы
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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