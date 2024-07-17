Эдуардо Герреро присоединится к Заре на сборах в Словении

Нападающий «Зари» Эдуардо Герреро в ближайшее время прибудет в Европу, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Панамский форвард «Зари» завершает свой недельный отпуск, который клуб предоставил ему после выступления на Копа Америка 2024. Он должен присоединиться к луганской команде на сборах в Словении.

Вскоре в «Зари» приедет и центрбек Кристофер Нваезе. Нигерийца подписали еще в феврале 2024 года, но вывезти его с африканского континента никак не удавалось из-за консульской бюрократии.