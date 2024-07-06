Сербский гранд интересуется лидером атак Зари
Эдуардо Герреро входит в сферу интересов «Црвены Звезды»
Чемпион Сербии и один из тамошних грандов «Црвена Звезда» проявляет заинтересованность в услугах форварда «Зари» Эдуардо Герреро.
24-летний футболист в настоящий момент пребывает в составе сборной Панамы на Копа Америка, где уже сыграл 3 матча и отличился 1 забитым мячом.
Контракт Герреро с «Зарей» рассчитан до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что руководство «Зари» отклонило предложение по Герреро от «Динамо», и потенциально желает получить за своего игрока от 4 до 5 миллионов евро.
¡BOMBAZO TERMONUCLEAR! 💣🤯— El Marcador TV (@elmarcadortv) July 5, 2024
Estrella Roja de Belgrado, club donde milita Puma Rodríguez, está en la mira de otro panameño, se trata del delantero Eduardo Guerrero.
Información EXCLUSIVA de @RonyVargasV ✍🏻#ElMarcadorTV pic.twitter.com/XyNqH2s2Ho
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