Сербский гранд интересуется лидером атак Зари

Чемпион Сербии и один из тамошних грандов «Црвена Звезда» проявляет заинтересованность в услугах форварда «Зари» Эдуардо Герреро.

24-летний футболист в настоящий момент пребывает в составе сборной Панамы на Копа Америка, где уже сыграл 3 матча и отличился 1 забитым мячом.

Контракт Герреро с «Зарей» рассчитан до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Зари» отклонило предложение по Герреро от «Динамо», и потенциально желает получить за своего игрока от 4 до 5 миллионов евро.