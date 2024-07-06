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Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 14:33 |
445
0

Сербский гранд интересуется лидером атак Зари

Эдуардо Герреро входит в сферу интересов «Црвены Звезды»

06 июля 2024, 14:33 |
445
0
Сербский гранд интересуется лидером атак Зари
instagram.com/eguerreroo9

Чемпион Сербии и один из тамошних грандов «Црвена Звезда» проявляет заинтересованность в услугах форварда «Зари» Эдуардо Герреро.

24-летний футболист в настоящий момент пребывает в составе сборной Панамы на Копа Америка, где уже сыграл 3 матча и отличился 1 забитым мячом.

Контракт Герреро с «Зарей» рассчитан до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Зари» отклонило предложение по Герреро от «Динамо», и потенциально желает получить за своего игрока от 4 до 5 миллионов евро.

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Эдуардо Герреро Заря Луганск Црвена Звезда трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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