Украина. Премьер лига17 июля 2024, 04:15 | Обновлено 17 июля 2024, 04:57
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Айди ДАЙКО: «Мне нужно работать еще больше, чтобы адаптироваться»
Новичок ЛНЗ рассказал о своих амбициях и целях в черкасском клубе
17 июля 2024, 04:15 | Обновлено 17 июля 2024, 04:57
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Черкасский клуб ЛНЗ подписал контракт с 21-летним албанским защитником Айди Дайко.
Айди Дайко начал свою карьеру в дублирующем составе греческого клуба АЭК Афины. Летом 2023 года он перешел в албанский клуб «Лачи», где стал ключевым игроком защиты.
Универсал, может играть как в центре защиты, так и позиции правого защитника, что делает его ценным приобретением для команды ЛНЗ.
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Айди ДАЙКО: «Мне нужно работать еще больше, чтобы адаптироваться»
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