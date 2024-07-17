Черкасский клуб ЛНЗ подписал контракт с 21-летним албанским защитником Айди Дайко.

Айди Дайко начал свою карьеру в дублирующем составе греческого клуба АЭК Афины. Летом 2023 года он перешел в албанский клуб «Лачи», где стал ключевым игроком защиты.

Универсал, может играть как в центре защиты, так и позиции правого защитника, что делает его ценным приобретением для команды ЛНЗ.

Айди ДАЙКО: «Мне нужно работать еще больше, чтобы адаптироваться»