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  4. Айди ДАЙКО: «Мне нужно работать еще больше, чтобы адаптироваться»
Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 04:15 | Обновлено 17 июля 2024, 04:57
108
0

Айди ДАЙКО: «Мне нужно работать еще больше, чтобы адаптироваться»

Новичок ЛНЗ рассказал о своих амбициях и целях в черкасском клубе

17 июля 2024, 04:15 | Обновлено 17 июля 2024, 04:57
108
0
Айди ДАЙКО: «Мне нужно работать еще больше, чтобы адаптироваться»
ФК ЛНЗ. Айди Дайко

Черкасский клуб ЛНЗ подписал контракт с 21-летним албанским защитником Айди Дайко.

Айди Дайко начал свою карьеру в дублирующем составе греческого клуба АЭК Афины. Летом 2023 года он перешел в албанский клуб «Лачи», где стал ключевым игроком защиты.

Универсал, может играть как в центре защиты, так и позиции правого защитника, что делает его ценным приобретением для команды ЛНЗ.

Айди ДАЙКО: «Мне нужно работать еще больше, чтобы адаптироваться»

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Николай Степанюк Источник: ФК ЛНЗ
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