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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 03:59 | Обновлено 17 июля 2024, 04:43
19
0

Иван НАДЕИН: «Верес покинет пятерку самых возрастных команд УПЛ»

Президент «Вереса» рассказал о кадровых изменениях в команде в межсезонье

17 июля 2024, 03:59 | Обновлено 17 июля 2024, 04:43
19
0
Иван НАДЕИН: «Верес покинет пятерку самых возрастных команд УПЛ»
ФК Верес. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о кадровых переменах в команде в летнее межсезонье:

«Мы поблагодарили многих футболистов. Но, думаю, все это пойдет на пользу клубу. Нам нужен определенный баланс. Нам больше времени нужно давать молодым игрокам, омолаживать команду. В прошлом сезоне мы были второй наиболее возрастной командой лиги.

Теперь, надеюсь, мы покинем даже пятерку самых возрастных команд. Это важная для нас тенденция. Молодой игрок – это актив. Возрастных и опытных игроков будет меньше. Но мы понимаем, что именно вокруг этого скелета будет строиться новая команда. Поэтому в каждой линии мы пытались сохранить хотя бы по одному наиболее ценному игроку с опытом.

Конечно, главный тренер хотел бы больше уже качественных сформированных футболистов. Но мы понимаем, что без развития молодежи мы не станем самоокупаемыми. Это определенный риск, но у нас есть группа перспективных молодых футболистов, в которых я верю. Для создания баланса молодежи и опыта мы и приглашали, в частности, таких опытных игроков, как Роман Гончаренко и Руслан Степанюк.

Развитие клубной инфраструктуры? Возможно, мы не так быстро двигаемся в направлении инфраструктурного развития тренировочной базы, но на это нужны деньги, разрешения. Мы построили трибуну рядом с одним из тренировочных полей, обустроили освещение. Планируем открыть там кафе. Чувствуем, что нам сейчас очень не хватает еще одного, уже третьего поля. Поэтому сейчас усилия направим туда. Также в этом году хотели бы заложить фундамент админкорпуса. Главное – не останавливаться».

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Иван Надеин
Николай Степанюк Источник: ФК Верес
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