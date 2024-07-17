Иван НАДЕИН: «Верес покинет пятерку самых возрастных команд УПЛ»

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о кадровых переменах в команде в летнее межсезонье:

«Мы поблагодарили многих футболистов. Но, думаю, все это пойдет на пользу клубу. Нам нужен определенный баланс. Нам больше времени нужно давать молодым игрокам, омолаживать команду. В прошлом сезоне мы были второй наиболее возрастной командой лиги.

Теперь, надеюсь, мы покинем даже пятерку самых возрастных команд. Это важная для нас тенденция. Молодой игрок – это актив. Возрастных и опытных игроков будет меньше. Но мы понимаем, что именно вокруг этого скелета будет строиться новая команда. Поэтому в каждой линии мы пытались сохранить хотя бы по одному наиболее ценному игроку с опытом.

Конечно, главный тренер хотел бы больше уже качественных сформированных футболистов. Но мы понимаем, что без развития молодежи мы не станем самоокупаемыми. Это определенный риск, но у нас есть группа перспективных молодых футболистов, в которых я верю. Для создания баланса молодежи и опыта мы и приглашали, в частности, таких опытных игроков, как Роман Гончаренко и Руслан Степанюк.

Развитие клубной инфраструктуры? Возможно, мы не так быстро двигаемся в направлении инфраструктурного развития тренировочной базы, но на это нужны деньги, разрешения. Мы построили трибуну рядом с одним из тренировочных полей, обустроили освещение. Планируем открыть там кафе. Чувствуем, что нам сейчас очень не хватает еще одного, уже третьего поля. Поэтому сейчас усилия направим туда. Также в этом году хотели бы заложить фундамент админкорпуса. Главное – не останавливаться».