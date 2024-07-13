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  4. Президент Вереса: «Результат точно должен быть лучше, чем в прошлом сезоне»
Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 16:06 |
29
0

Президент Вереса: «Результат точно должен быть лучше, чем в прошлом сезоне»

Иван Надеин поделился ожиданиями от следующей кампании

13 июля 2024, 16:06 |
29
0
Президент Вереса: «Результат точно должен быть лучше, чем в прошлом сезоне»
НК Верес. Иван Надеин

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин поделился ожиданиями от сезона 2024/25:

«Мне очень нравится работа тренерского штаба Олега Шандрука. Он собрал хороший коллектив. Все молодые, все амбициозные, все хотят учиться и развиваться. Главный тренер мотивирует других своей работой. Он может вместе с футболистами тренироваться, много работает над психологией.

В команде сейчас прекрасный микроклимат. Есть хорошая работа. А хорошая работа и синергия – это основа лучших результатов. Главное, что у клуба и тренерского штаба совпадают цели – расти и развиваться.

Результат точно должен быть лучше, чем в прошлом сезоне. А цель – стараться побеждать в каждой игре и дарить болельщикам положительные эмоции».

Ранее Иван Надеин предложил расширить УПЛ до 18 участников.

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Иван Надеин Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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