Пляжный футбол. Украинский клуб Мрия-2006 входит в топ-5 рейтинга
Команда из Одесской области занимает пятое место в мировом рейтинге BSWW
Украинская женская команда из Одесской области «Мрия-2006» удержалась на пятом месте в мировом рейтинге Всемирной организации пляжного футбола (BSWW).
Официальный сайт BSWW опубликовал обновленный рейтинг мужских и женских клубных команд по пляжному футболу.
Среди украинских женских клубов наивысшее место занимает «Мрия-2006» (Ананьев), которая расположилась на пятой строчке табеля о рангах. Она имеет в активе 1731 очко и на 19 пунктов отстает от бразильского Sao Pedro. Лидирует испанский Higicontrol (2354 пункта).
Среди украинских мужских клубов самое высокое место – у киевского «Артур Мьюзик». Он расположился на 17-й строчке с 1007 баллами, отставая от парагвайского San Antonio FP на 23 пункта. Лидер мирового рейтинга – немецкий Real Munster (2719 очков).
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