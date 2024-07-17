Пляжный футбол. Украинский клуб Мрия-2006 входит в топ-5 рейтинга

Украинская женская команда из Одесской области «Мрия-2006» удержалась на пятом месте в мировом рейтинге Всемирной организации пляжного футбола (BSWW).

Официальный сайт BSWW опубликовал обновленный рейтинг мужских и женских клубных команд по пляжному футболу.

Среди украинских женских клубов наивысшее место занимает «Мрия-2006» (Ананьев), которая расположилась на пятой строчке табеля о рангах. Она имеет в активе 1731 очко и на 19 пунктов отстает от бразильского Sao Pedro. Лидирует испанский Higicontrol (2354 пункта).

Среди украинских мужских клубов самое высокое место – у киевского «Артур Мьюзик». Он расположился на 17-й строчке с 1007 баллами, отставая от парагвайского San Antonio FP на 23 пункта. Лидер мирового рейтинга – немецкий Real Munster (2719 очков).