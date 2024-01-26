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Пляжный футбол
26 января 2024, 06:23 | Обновлено 26 января 2024, 06:29
212
0

Украинский женский клуб входит в топ-5 рейтинга по пляжному футболу

«Мрия-2006» занимает пятое место в мировом рейтинге BSWW

26 января 2024, 06:23 | Обновлено 26 января 2024, 06:29
212
0
Украинский женский клуб входит в топ-5 рейтинга по пляжному футболу
УАФ

Украинская женская команда из Одесской области «Мрия-2006» занимает 5 место в мировом рейтинге Всемирной организации пляжного футбола (BSWW).

Официальный сайт BSWW опубликовал обновленный рейтинг мужских и женских клубных команд по пляжному футболу. Среди женских украинских клубов наивысшее место занимает ананьевская «Мрия-2006», которая расположилась на 5-й строчке табеля о рангах. Она имеет в активе 1580 очков и на 5 пунктов отстает от испанского Higicontrol. Лидирует бразильский Sao Pedro.

Среди мужских украинских клубов самое высокое место – у киевского «Артур Мьюзик». Он расположился на 11-й строчке с 1113 баллами, отставая от бразильского Sampaio Correa на 22 пункта. Днепровский «Выбор» занимает 41-ю позицию, киевский «Сервит» – 148-ю, «Гриффин» – 157-ю, NC Beachsoccer – 183-ю, «Альтернатива» – 233-ю. Лидер мирового рейтинга – немецкий Real Munster.

Рейтинг BSWW. Мужские клубы

Рейтинг BSWW. Женские клубы

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пляжный футбол Мрия-2006 рейтинг Артур Мьюзик Выбор Днепр Гриффин Киев Альтернатива Киев
Источник Украинская ассоциация футбола
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