Украинский женский клуб входит в топ-5 рейтинга по пляжному футболу
«Мрия-2006» занимает пятое место в мировом рейтинге BSWW
Украинская женская команда из Одесской области «Мрия-2006» занимает 5 место в мировом рейтинге Всемирной организации пляжного футбола (BSWW).
Официальный сайт BSWW опубликовал обновленный рейтинг мужских и женских клубных команд по пляжному футболу. Среди женских украинских клубов наивысшее место занимает ананьевская «Мрия-2006», которая расположилась на 5-й строчке табеля о рангах. Она имеет в активе 1580 очков и на 5 пунктов отстает от испанского Higicontrol. Лидирует бразильский Sao Pedro.
Среди мужских украинских клубов самое высокое место – у киевского «Артур Мьюзик». Он расположился на 11-й строчке с 1113 баллами, отставая от бразильского Sampaio Correa на 22 пункта. Днепровский «Выбор» занимает 41-ю позицию, киевский «Сервит» – 148-ю, «Гриффин» – 157-ю, NC Beachsoccer – 183-ю, «Альтернатива» – 233-ю. Лидер мирового рейтинга – немецкий Real Munster.
Рейтинг BSWW. Мужские клубы
Рейтинг BSWW. Женские клубы
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