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Молодежные турниры
17 июля 2024, 02:15 | Обновлено 17 июля 2024, 02:22
101
0

ОЧЕРЕТЬКО: «Никогда не думал, что буду играть против Аргентины»

Хавбек сборной Украины U-23 рассказал об ожиданиях от выступления на ОИ

17 июля 2024, 02:15 | Обновлено 17 июля 2024, 02:22
101
0
ОЧЕРЕТЬКО: «Никогда не думал, что буду играть против Аргентины»
УАФ. Олег Очеретько

Полузащитник сборной Украины U-23 Олег Очеретько рассказал о своих ожиданиях от выступления команды на ОИ-2024 во Франции:

«Выход нашей сборной на Олимпийские игры лично для меня – это огромная ответственность. Но это и большая радость – представлять нашу страну в такое время в такой сложной ситуации. Путь на Игры был труден. Сначала, наверное, я не верил, потому что это что-то такое, что трудно представить.

Мы должны поддержать молодых игроков, ведь это очень важный турнир, и все должны сконцентрироваться на нашей игре, чтобы показывать хорошие результаты.

Никогда не думал, что буду играть в официальном матче против Аргентины – это невероятно. В соревнованиях примет участие немало ветеранов, что повышает статус турнира. Каждый топ-футболист, который будет выступать на ОИ-2024 – это мотивация для нас показать себя на таком же уровне».

На Олимпиаде-2024 сборная Украины сыграет в группе против команд Аргентины, Ирана и Марокко. Футбольный турнир ОИ пройдет с 24 июля по 9 августа.

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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