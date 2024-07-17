ОЧЕРЕТЬКО: «Никогда не думал, что буду играть против Аргентины»

Полузащитник сборной Украины U-23 Олег Очеретько рассказал о своих ожиданиях от выступления команды на ОИ-2024 во Франции:

«Выход нашей сборной на Олимпийские игры лично для меня – это огромная ответственность. Но это и большая радость – представлять нашу страну в такое время в такой сложной ситуации. Путь на Игры был труден. Сначала, наверное, я не верил, потому что это что-то такое, что трудно представить.

Мы должны поддержать молодых игроков, ведь это очень важный турнир, и все должны сконцентрироваться на нашей игре, чтобы показывать хорошие результаты.

Никогда не думал, что буду играть в официальном матче против Аргентины – это невероятно. В соревнованиях примет участие немало ветеранов, что повышает статус турнира. Каждый топ-футболист, который будет выступать на ОИ-2024 – это мотивация для нас показать себя на таком же уровне».

На Олимпиаде-2024 сборная Украины сыграет в группе против команд Аргентины, Ирана и Марокко. Футбольный турнир ОИ пройдет с 24 июля по 9 августа.