РОТАНЬ: «Молодые игроки сделают все, чтобы достойно представлять страну»

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань ответил на несколько вопросов накануне ОИ.

– Мечтали ли вы, что как спортсмен или тренер поедете на Олимпийские игры?

– Знаете, за это время столько воды утекло... Конечно, я, наверное, и не мечтал, но понимал, потому что прежде всего учился с 13 лет в Днепропетровском спортинтернате, видел, где рождались олимпийские чемпионы – их было очень много как раз из Днепропетровщины, из интерната. Поэтому мы это понимали.

А уже потом, когда стал футболистом, я не то что не мечтал, я не мог представить, что когда-нибудь смогу попасть на Олимпийские игры как футболист. Но не сложилось так, мы не вышли. Зато получилось так, как тренер. Очень горжусь нашим достижением, достижением нашей страны, наших футболистов.

– Год назад, когда вы вышли в полуфинал Евро U-21, и стало понятно, что вы будете представлять страну на Олимпиаде, какие были чувства?

– Могу, как вчера, передать слова. После последней игры, когда мы проиграли Испании, и все были грустные, но я видел глаза ребят – что есть недосказанность, что есть еще один турнир, где мы можем достичь своей цели и к чему стремиться. Все ребята очень горели большим желанием поехать на Олимпийские игры и показать себя, показать нашу страну, сделать все, чтобы защищать честь нашей страны.

Не сложилось у тех ребят, но они подарили шанс другим молодым игрокам. Могу сказать, что эти наши молодые игроки, которые сейчас едут на Олимпийские игры, достойны этого вызова, они сделают все, чтобы достойно представлять нашу страну.

– Олимпийский лозунг – «Главное не победа, а участие». Какие цели вы ставите перед своей командой?

– Хочется шаг за шагом идти вперед, не прогнозировать. Сейчас у нас прежде всего стоит задача собраться в составе, хорошо подготовиться, и уже потом следующий шаг – от матча к матчу ставить цели. Считаю, так будет лучше, так будет спокойнее для игроков.

Не хочется сейчас оказывать на них какое-то давление. Мы все прекрасно понимаем, что некоторые ребята еще не играли на таких Мундиалях, и им будет тяжело. И мы должны забрать все это давление на себя тренерским составом, чтобы ребята были раскрепощены – только в таком состоянии они могут показать свои лучшие качества.

– Уже определились с тем, кто будет капитаном команды?

– Визуально – да, но я думаю, что у нас еще будет сбор, и прежде всего лидерские качества проявляются на футбольном поле. Думаю, что мы вместе выберем такой вариант капитана, который действительно будет вести команду за собой, вести команду в каждом матче, чтобы стремиться к максимальному результату.

На Олимпиаде Украина будет выступать в группе B. Кроме неё, там также сыграют Аргентина, Иран и Марокко. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.