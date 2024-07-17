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Товарищеские матчи
Рух Львов
16.07.2024 16:00 – FT 0 : 1
Лутон Таун
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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 01:23 | Обновлено 17 июля 2024, 01:29
29
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Рух Львов – Лутон Таун – 0:1. Незабитый пенальти. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Словении

17 июля 2024, 01:23 | Обновлено 17 июля 2024, 01:29
29
1
Рух Львов – Лутон Таун – 0:1. Незабитый пенальти. Видео гола и обзор
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» сыграл очередной спарринг на сборах в Словении. Соперником «желто-черных» был английский клуб «Лутон Таун», в прошлом сезоне вылетевший из АПЛ.

Англичане открыли счет в матче, когда Чонг прошел по левому флангу и прострелил на Карлтона Морриса, и нападающий «Лутона» отправил мяч в сетку (1:0).

Затем Дидык сфолил в штрафной, и арбитр назначил пенальти. К отметке подошел Коли Вудроу, но англичанин не сумел переиграть Ледвия – голкипер «Рух» парировал этот удар.

В итоге, зафиксировано поражение «Руха» со счетом 0:1 в боевом матче против «Лутон Таун». Следующий матч подопечные Виталия Пономарева сыграют 17 июля против азербайджанского «Сабаха».

Товарищеский матч

16 июля 2024. Краньска Гора (Словения)

Рух (Львов, Украина) – Лутон Таун (Лутон, Англия) – 0:1

Гол: Карлтон Моррис, 16

Нереализованный пенальти: Коли Вудроу, 22 (сейв голкипера)

Рух: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пидгурский (Холод, 84), Притула (Слюсар, 75), Таллес, Рунич (Клайвер, 84), Лях (Квасница, 62), Карабин.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Карлтон Моррис (Лутон Таун).
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Николай Степанюк Источник: ФК Рух Львов
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Андрій Заліщук
Рух класно виглядав, шкода, що за правилами УЄФА він не може замінити Дно-1
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