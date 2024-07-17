Львовский «Рух» сыграл очередной спарринг на сборах в Словении. Соперником «желто-черных» был английский клуб «Лутон Таун», в прошлом сезоне вылетевший из АПЛ.

Англичане открыли счет в матче, когда Чонг прошел по левому флангу и прострелил на Карлтона Морриса, и нападающий «Лутона» отправил мяч в сетку (1:0).

Затем Дидык сфолил в штрафной, и арбитр назначил пенальти. К отметке подошел Коли Вудроу, но англичанин не сумел переиграть Ледвия – голкипер «Рух» парировал этот удар.

В итоге, зафиксировано поражение «Руха» со счетом 0:1 в боевом матче против «Лутон Таун». Следующий матч подопечные Виталия Пономарева сыграют 17 июля против азербайджанского «Сабаха».

Товарищеский матч

16 июля 2024. Краньска Гора (Словения)

Рух (Львов, Украина) – Лутон Таун (Лутон, Англия) – 0:1

Гол: Карлтон Моррис, 16

Нереализованный пенальти: Коли Вудроу, 22 (сейв голкипера)

Рух: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пидгурский (Холод, 84), Притула (Слюсар, 75), Таллес, Рунич (Клайвер, 84), Лях (Квасница, 62), Карабин.

Видеообзор матча

Видеозапись матча