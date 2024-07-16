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Рух Львов
16.07.2024 16:00 - : -
Лутон Таун
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Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 16:00 |
479
0

Рух Львов – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

16 июля 2024, 16:00 |
479
0
Рух Львов – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником луганской команды будет клуб «Лутон Таун» из Англии.

Начало товарищеского матча запланировано на 16 июля в 16:00 по Киеву.

Рух Львов – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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