Львовский «Рух» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.

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Соперником луганской команды будет клуб «Лутон Таун» из Англии.

Начало товарищеского матча запланировано на 16 июля в 16:00 по Киеву.

Рух Львов – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция