Товарищеские матчи
16.07.2024 16:00 - : -
Украина. Премьер лига16 июля 2024, 16:00 |
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Рух Львов – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении
16 июля 2024, 16:00 |
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Львовский «Рух» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником луганской команды будет клуб «Лутон Таун» из Англии.
Начало товарищеского матча запланировано на 16 июля в 16:00 по Киеву.
Рух Львов – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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