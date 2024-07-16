Лидер сборной Испании хочет сменить клуб. Известно, где предпочитает играть

22-летний вингер сборной Испании и клуба «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс может этим летом сменить команду.

К испанскому вингеру уже долгое время прописывают интерес каталонской «Барселоны». Отмечается, что и сам футболист хочет перейти в «Барселону» этим летом, он хочет играть за этот клуб. Переговоры между руководством «Барсы» и Уильямсом продолжаются и вероятно стороны уже скоро согласуют личный контракт.

Нико Уильямс стал один из ключевых футболистов сборной Испании на победном Евро-2024, отыграв шесть матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу. Уильямс был признан лучшим игроком финала Евро-2024 Испания – Англия.