Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер сборной Испании хочет сменить клуб. Известно, где предпочитает играть
Испания
16 июля 2024, 23:48 |
420
0

Лидер сборной Испании хочет сменить клуб. Известно, где предпочитает играть

Нико Уильямс хочет перейти в каталонскую «Барселону»

16 июля 2024, 23:48 |
420
0
Лидер сборной Испании хочет сменить клуб. Известно, где предпочитает играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

22-летний вингер сборной Испании и клуба «Атлетик» Бильбао Нико Уильямс может этим летом сменить команду.

К испанскому вингеру уже долгое время прописывают интерес каталонской «Барселоны». Отмечается, что и сам футболист хочет перейти в «Барселону» этим летом, он хочет играть за этот клуб. Переговоры между руководством «Барсы» и Уильямсом продолжаются и вероятно стороны уже скоро согласуют личный контракт.

Нико Уильямс стал один из ключевых футболистов сборной Испании на победном Евро-2024, отыграв шесть матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу. Уильямс был признан лучшим игроком финала Евро-2024 Испания – Англия.

По теме:
МБАППЕ: «Я готов сыграть там, где мне скажет тренер»
Миколенко интересен именитому клубу с топ-коучем. Известна реакция Эвертона
Реал нацелился на звездного игрока из АПЛ. Переговоры уже состоялись
Барселона трансферы Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги Нико Уильямс
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вацко раскритиковал Реброва, объяснив, почему сборная проигрывает
Футбол | 16 июля 2024, 15:59 9
Вацко раскритиковал Реброва, объяснив, почему сборная проигрывает
Вацко раскритиковал Реброва, объяснив, почему сборная проигрывает

Известный журналист уверен, что в украинском футболе все время пытаются облегчить себе работу

Букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка
Футбол | 16 июля 2024, 04:49 3
Букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка
Букмекеры выбрали фаворита на Золотой мяч 2024 после Евро и Копа Америка

Главный претендент на получение престижной индивидуальной награды – Винисиус Жуниор

Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
Футбол | 16.07.2024, 07:50
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
Футбол | 16.07.2024, 10:07
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
Украина – на 2-м месте. Итоговые таблицы квалификации женского Евро-2025
Футбол | 16.07.2024, 22:50
Украина – на 2-м месте. Итоговые таблицы квалификации женского Евро-2025
Украина – на 2-м месте. Итоговые таблицы квалификации женского Евро-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
16.07.2024, 07:05 11
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
15.07.2024, 01:19 11
Футбол
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
15.07.2024, 11:01 27
Футбол
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
16.07.2024, 04:34
Футбол
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30 1
Футбол
Усик назвал двух легендарных бойцов прошлого, с которыми хотел бы подраться
Усик назвал двух легендарных бойцов прошлого, с которыми хотел бы подраться
16.07.2024, 10:59
Бокс
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
16.07.2024, 08:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем