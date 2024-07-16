Они готовы ждать. Известно, кого может возглавить Гвардиола в 2025 году
Именитый наставник может возглавить сборную Англии
16 июля 2024 года Гарет Саутгейт после почти 8 лет и 102 матчей во главе сборной Англии решил уйти в отставку с поста главного тренера команды.
По информации британского издания Independent, Футбольная ассоциация Англии рассматривает возможность назначения вместо Саутгейта временного наставника, который должен проработать с командой около года. Все ради того, чтобы пригласить на место главного тренера испанского специалиста Жузепа Гвардиолу летом 2025. У Гвардиолы сейчас контракт с «Манчестер Сити» до лета 2025 года и он рассматривает уход из клуба.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов увеличить зарплату Гвардиолы, чтобы тот остался в клубе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Владимира Пятенко вышли в плей-оф отбора на чемпионат Европы
Украинец пока не определился с будущим