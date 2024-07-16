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Англия
16 июля 2024, 23:22 |
950
2

Они готовы ждать. Известно, кого может возглавить Гвардиола в 2025 году

Именитый наставник может возглавить сборную Англии

16 июля 2024, 23:22 |
950
2
Они готовы ждать. Известно, кого может возглавить Гвардиола в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

16 июля 2024 года Гарет Саутгейт после почти 8 лет и 102 матчей во главе сборной Англии решил уйти в отставку с поста главного тренера команды.

По информации британского издания Independent, Футбольная ассоциация Англии рассматривает возможность назначения вместо Саутгейта временного наставника, который должен проработать с командой около года. Все ради того, чтобы пригласить на место главного тренера испанского специалиста Жузепа Гвардиолу летом 2025. У Гвардиолы сейчас контракт с «Манчестер Сити» до лета 2025 года и он рассматривает уход из клуба.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов увеличить зарплату Гвардиолы, чтобы тот остался в клубе.

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сборная Англии по футболу назначение тренера Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Гарет Саутгейт Жузеп Гвардиола
Дмитро Олійник Источник: The Independent
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Комментарии 2
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Serhiikher
Не похоже на правду вообще 
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0
SuperMario
Как по мне идеальный варик,Пеп давно дал понять,что рано или поздно он возглавит сборную,Испания сейчас занята крепко,а на Англию с их составом и Пепом будет очень интересно посмотреть..
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0
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