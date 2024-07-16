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  4. Деклан РАЙС: «Играть за Англию под руководством Саутгейта было честью»
Чемпионат Европы
16 июля 2024, 16:08 |
106
0

Деклан РАЙС: «Играть за Англию под руководством Саутгейта было честью»

Полузащитник сборной Англии трогательно попрощался с бывшим главным тренером команды

16 июля 2024, 16:08 |
106
0
Деклан РАЙС: «Играть за Англию под руководством Саутгейта было честью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт и Деклан Райс

Полузащитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклан Райс в Instagram-stories трогательно попрощался с бывшим главным тренером национальной команды Гаретом Саутгейтом:

«Спасибо Вам, тренер. Для меня было честью играть за Англию под Вашим руководством. Это воспоминания, которые останутся со мной навсегда. Всего наилучшего в Вашем следующем приключении».

Напомним, 16 июля 2024 года Гарет Саутгейт после почти 8 лет и 102 матчей во главе сборной Англии решил уйти в отставку с поста главного тренера команды.

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Гарет Саутгейт Деклан Райс сборная Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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