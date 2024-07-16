Чемпионат Европы16 июля 2024, 16:08 |
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Деклан РАЙС: «Играть за Англию под руководством Саутгейта было честью»
Полузащитник сборной Англии трогательно попрощался с бывшим главным тренером команды
16 июля 2024, 16:08 |
106
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Полузащитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклан Райс в Instagram-stories трогательно попрощался с бывшим главным тренером национальной команды Гаретом Саутгейтом:
«Спасибо Вам, тренер. Для меня было честью играть за Англию под Вашим руководством. Это воспоминания, которые останутся со мной навсегда. Всего наилучшего в Вашем следующем приключении».
Напомним, 16 июля 2024 года Гарет Саутгейт после почти 8 лет и 102 матчей во главе сборной Англии решил уйти в отставку с поста главного тренера команды.
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