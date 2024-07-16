Деклан РАЙС: «Играть за Англию под руководством Саутгейта было честью»

Полузащитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклан Райс в Instagram-stories трогательно попрощался с бывшим главным тренером национальной команды Гаретом Саутгейтом:

«Спасибо Вам, тренер. Для меня было честью играть за Англию под Вашим руководством. Это воспоминания, которые останутся со мной навсегда. Всего наилучшего в Вашем следующем приключении».

Напомним, 16 июля 2024 года Гарет Саутгейт после почти 8 лет и 102 матчей во главе сборной Англии решил уйти в отставку с поста главного тренера команды.