МБАППЕ: «Я готов сыграть там, где мне скажет тренер»
Новичок мадридского «Реала» рассказал о своей готовности помочь команде
Новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своей готовности помочь команде.
«Чтобы помочь, я буду делать передачи. Я хочу помочь и выиграть все возможные титулы. «Реал Мадрид» всегда является фаворитом, самое главное — быть готовым. Я пришел сюда с пониманием, что я всего лишь часть команды. Мне все равно, где играть в атаке.
Я адаптируюсь ко всему, о чем меня попросит тренер, по этому готов сыграть там, где придется. Думаю, что буду готов сыграть в Суперкубке УЕФА (14 августа). Но всё зависит от тренера. Со своей стороны я буду работать, чтобы оказаться готовым к матчу».
Трансфер Килиана Мбаппе в «Реал» состоялся на правах свободного агента. Форвард подписал со «сливочными» 5-летний контракт.
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