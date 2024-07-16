Реал нацелился на звездного игрока из АПЛ. Переговоры уже состоялись
Трент Александер-Арнольд может перейти в мадридский клуб
Трент Александер-Арнольд может покинуть «Ливерпуль». Игрок пока не продлил контракт с английским клубом, который действует до конца сезона 2024/25.
По информации известного немецкого журналиста Кристиана Фалька, «Реал» заинтересован в услугах Александера-Арнольда. Игрок также видит свое будущее в Мадриде. Между англичанином и руководством «сливочных» уже состоялись предварительные переговоры около месяца назад.
Трент провел в прошлом сезоне за «Ливерпуль» во всех турнирах 37 матчей, забил три гола и отдал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать лидера «Байера» Джереми Фримпонга.
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