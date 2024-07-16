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Англия
16 июля 2024, 21:23 |
1840
0

Реал нацелился на звездного игрока из АПЛ. Переговоры уже состоялись

Трент Александер-Арнольд может перейти в мадридский клуб

16 июля 2024, 21:23 |
1840
0
Реал нацелился на звездного игрока из АПЛ. Переговоры уже состоялись
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд может покинуть «Ливерпуль». Игрок пока не продлил контракт с английским клубом, который действует до конца сезона 2024/25.

По информации известного немецкого журналиста Кристиана Фалька, «Реал» заинтересован в услугах Александера-Арнольда. Игрок также видит свое будущее в Мадриде. Между англичанином и руководством «сливочных» уже состоялись предварительные переговоры около месяца назад.

Трент провел в прошлом сезоне за «Ливерпуль» во всех турнирах 37 матчей, забил три гола и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать лидера «Байера» Джереми Фримпонга.

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Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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