Реал нацелился на звездного игрока из АПЛ. Переговоры уже состоялись

Трент Александер-Арнольд может покинуть «Ливерпуль». Игрок пока не продлил контракт с английским клубом, который действует до конца сезона 2024/25.

По информации известного немецкого журналиста Кристиана Фалька, «Реал» заинтересован в услугах Александера-Арнольда. Игрок также видит свое будущее в Мадриде. Между англичанином и руководством «сливочных» уже состоялись предварительные переговоры около месяца назад.

Трент провел в прошлом сезоне за «Ливерпуль» во всех турнирах 37 матчей, забил три гола и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать лидера «Байера» Джереми Фримпонга.