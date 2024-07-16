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  4. МБАППЕ: «Я часто общался с Криштиану, он мой друг»
Испания
16 июля 2024, 20:40 |
208
0

МБАППЕ: «Я часто общался с Криштиану, он мой друг»

Новый нападающий «Реала»  рассказал, кто приглашал его в клуб

16 июля 2024, 20:40 |
208
0
МБАППЕ: «Я часто общался с Криштиану, он мой друг»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Новый нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, кто приглашал его в клуб.

«Несмотря на другие предложения, я всегда отвечал отказом. Я знал, что этот день настанет. «Реал Мадрид» был моим единственным выбором. Я дал слово, что приду в «Реал», и вот я здесь. Винисиус написал мне, приглашая присоединиться к «Реалу».

Я с нетерпением жду возможности играть вместе с ним, Беллингемом и другими звездами клуба. Я также часто общался с Криштиану, он мой друг, и его советы бесценны. Мне нужно влиться в команду. Я постараюсь сделать это как можно скорее, чтобы помочь клубу добиваться побед».

Трансфер Килиана Мбаппе в «Реал» состоялся на правах свободного агента. Форвард подписал со «сливочными» 5-летний контракт.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Криштиану Роналду Винисиус Жуниор
Алексей Тиньков Источник: RMC Sport
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